Reddits hohe API-Preise: Apollo sagt Tschüss und hofft auf gnädige Abonnenten

Letztes Update vor dem Aus: Der beliebte Reddit-Client Apollo, der zum 30. Juni den Dienst einstellt, liegt in neuer Software-Version vor. Der Entwickler nutzt damit die Möglichkeit, ein Wallpaper-Set an treue Kunden zu verkaufen und bietet den bestehenden Abonnenten zugleich die Option an, ihre kommende Rückerstattung abzulehnen. Diese anteilige Rückerstattung für den verbleibenden Abozeitraum erfolgt ansonsten automatisch durch Apple, alle in Apps abgeschlossenen Abonnements müssen schließlich über Apples Bezahlschnittstelle erfolgen – und laufen so über den Plattformbetreiber.

Apollo-Entwickler: Viertelmillion Dollar an Rückzahlungen

Er gehe davon aus, dass diese automatischen Abo-Rückerstattungen ihn rund eine Viertelmillion US-Dollar kosten werden, erklärte der Apollo-Entwickler Christian Selig – und hofft jetzt darauf, dass zumindest ein Teil der Nutzer auf diese anteilige Rückerstattung verzichten. Das Abo für Apollo kostete bislang 13 US-Dollar pro Jahr, entsprechend dürfte es bei der Rückerstattung für die meisten Nutzer um einen Betrag von einigen Dollar gehen.

Diese Option für den Verzicht auf eine Abo-Rückzahlung dürfte mit Apple abgestimmt sein. Es erinnert stark an ähnliche Optionen, die erstmals in zwei Twitter-Clients auftauchten: Tweetbot und Twitterrific, die praktisch über Nacht ihre Daseinsgrundlage durch Änderungen in Twitters API verloren hatten, konnten nach dem Aus ebenfalls einen solchen Verzicht auf Rückerstattung einblenden.

Proteste bei Reddit-Moderatoren und Nutzern

Reddit hat den API-Zugriff für Drittdienste deutlich verteuert und das sehr kurzfristig umgesetzt. Das mehrere Monate zurückliegende Vorgehen von Twitter unter Neubesitzer Elon Musk stellte dafür offenbar die Blaupause. Er könne die von Reddit angesetzten Preise nicht bezahlen und stelle Apollo deswegen ein, schrieb Selig Anfang Juni. Zudem erhob er erhebliche Vorwürfe gegen Reddits CEO, er würde Unwahrheiten verbreiten.

Seit gut zwei Wochen sorgt Reddits API-Vorgehen für teils erhebliche Proteste in der Community, die offizielle App des Dienstes ist – primär bei Intensivnutzern – unbeliebt. Tausende Foren waren vorübergehend nicht zu erreichen oder wurden durch kreative Protestformen praktisch außer Gefecht gesetzt. Inzwischen scheint es ruhiger geworden zu sein, Reddit erhöht zugleich den Druck auf Moderatoren, die ihre Subreddits nicht wieder öffentlich geschaltet haben.

