Redmi 9, 9A und 9C: Einsteiger-Smartphones kommen nach Deutschland

Xiaomi bringt eine Reihe von Redmi-Geräten auf den Markt. Die Einsteiger-Smartphones kosten je nach Ausführung zwischen 120 und 180 Euro. Ab dem 16. Juli verkauft Xiaomi das Redmi 9. Es hat ein 6,5 Zoll großes Display, vier Kameras an der Rückseite und einen MediaTek Helio G80 mit acht Kernen. Der Akku ist mit seinen 5020 mAh vergleichsweise groß. Verkauft wird das Redmi 9 in zwei Varianten: Die Version mit 3 GByte RAM und 32 GByte Speicherplatz kostet 160, die mit 4 GByte RAM und 64 GByte Speicherplatz regulär 180 Euro.

Ebenfalls ab dem 16. Juli bietet Xiaomi das Redmi 9A in Deutschland an. Es hat wie das Redmi 9 ein 6,5 Zoll großes Display, an der Rückseite sitzt eine einzelne Kamera mit 13 Megapixeln. Als Prozessor kommt der MediaTek Helio G25 zum Einsatz, der Akku ist mit 5000 mAh nur minimal kleiner als der des etwas teureren Redmi 9. Das Redmi 9A kostet mit 2 GByte ARbeitsspeicher und 32 GByte Speicherplatz 1120 Euro, eine Ausführung mit 3 GByte Arbeitsspeicher und 64 GByte Speicherplatz ist 30 Euro teurer.

Redmi 9C kommt später

Im September soll das Redmi 9C nach Deutschland kommen: Es hat wie das Redmi 9A einen 6,5-Zoll-Bildschirm und einen 5000-mAh-Akku. An der Rückseite sitzen drei Kameramodule. Auch der Prozessor MediaTek Helio G35 ist etwas stärker als der des Redmi 9A. In Deutschland wird das Redmi 9C ausschließlich in der Variante mit knappen 2 GByte an Arbeitsspeicher angeboten, dazu kommen ebenfalls recht geringe 32 GByte an Speicherplatz. Es wird 130 Euro kosten.

Alle drei neuen Redmi-Smartphones laufen zum Verkaufsstart mit Android 10 und haben einen MicroSD-Slot, über den sich der Speicher erweitern lässt. Die Redmi-Smartphones gelten besonders in Indien und China als außerordentlich beliebt. Das Vorgängermodell Redmi 8 lag laut Strategy Analystics im ersten Quartal 2020 auf Platz 2 der weltweit meistverkauften Handys. Den Marktforschern zufolge werden die Xiaomi-Smartphones auch in Europa beliebter.

(dahe)