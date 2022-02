Vom Roboter-Rover bis zum Zucker-Drucker: Maker-Schätze und Open-Source-Wissen

Norbert Heinz betreibt eine Website und einen Youtube-Kanal, der moderne Technik wie Computer, 3D-Drucker und Netzwerke von Grund auf erklärt. Die Intention ist es, Erfahrungen und Tipps weiterzugeben.

Die Liste der gebauten oder ausprobierten 3D-Drucker ist bei Norbert Heinz lang, in letzter Zeit experimentiert er aber an einem Granulatextruder, der es ermöglicht, Kunststoffgranulat direkt ohne den Umweg über die Filamentherstellung zu drucken. Der Direkt Granulat Extruder V3 hat schon erfolgreich als Projekt beim Hackaday Prize teilgenommen und wird nun auch bei der Shuttleworth-Foundation eingereicht. Und wenn man schon bei Granulat-Druck ist, dann wird auch gleich probiert, ob man nicht auch Gummibärchen, Kekse und Zuckerobjekte drucken kann.

Offenes Technikwissen

Alles, was man hier auf der Website erfährt und erklärt bekommt, wird der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt. Die Lizenz ist sehr frei gefasst: "Das Leben ist zu kurz, um Zeit mit Lizenzverträgen zu verschwenden." (Norbert Heinz). Das Stichwortverzeichnis ist fast 40 Bildschirmseiten lang und lädt zum Stöbern ein.

Die Themen auf der Website reichen von Dioden, Solarzellen und Transistoren über Wärmekraftmaschinen bis zu Robotern und 3D-Druckern in Eigenentwicklung. Wie versteht man eine CNC-Maschine am besten? Man baut eine. Damit es nicht zu teuer wird, besteht sie aus Pappe, trotzdem funktioniert sie und der "G-Code" wird per natürlicher Intelligenz vom Papier abgearbeitet. Mittels Arduino und Servos kann sie optional auch elektronisch gesteuert werden. Aufbauend auf diesen Ideen werden die CNC-Maschinen nun immer stabiler und praxistauglich.

Im Bereich Robotik entstehen Roboter-Rover, die wie Marserkundungsroboter über das Internet gesteuert werden können. Hier bekommt man auch einen Einblick in das Reich des Makers, denn der Operator erkundet in der Werkstatt. Neben den Rovern (inzwischen fast 20) stehen auch ein stationärer Roboterarm (wie die Mastcam bei Curiosity) zur Verfügung.

So klickt man sich von Projekt zu Projekt – was allerdings richtig Zeit kosten kann – und lässt sich trotz der altbackenen, aber dennoch funktionalen Website immer weiter inspirieren. Hier ist nichts Hochglanz, aber glänzend erklärt und ausgeführt. Viel Spaß!

(caw)