Renault Scenic E-Tech Electric: Aus dem Van wird ein E-SUV

Das Ende der Vans schreitet voran. Bei Renault bleiben nur die Namen erhalten. Nach dem Espace, einst Vorreiter unter den europäischen Vans, erwischt es nun den Scenic. Der wird Anfang September in neuer Form vorgestellt und wandelt sich dabei zum E-SUV. Wohin die Reise geht, hatte Renault schon angedeutet. Die 2022 gezeigte Studie Scenic Vision war ein SUV, in das Renault eine Brennstoffzelle eingebaut hatte. Im Serienmodell, das auf der IAA in München erstmals offiziell gezeigt werden soll, steckt dagegen ein batterieelektrischer Antrieb. Erste Bilder zeigen ein nur noch leicht getarntes SUV in der Größe eines VW Tiguan – also rund 4,5 m lang. Optisches Vorbild ist der Renault Megane E-Tech, der mit rund 4,2 m allerdings deutlich kürzer ist. Damit wird auch klar, welche Zielgruppe Renault ansprechen will: Käufer, die ein batterieelektrisches Auto suchen, aber mehr Platz haben wollen, als der Megane E-Tech bietet.

Das Segment ist mit ähnlich großen E-SUVs ist bereits gut gefüllt. Unter anderem BMW, Volkswagen, Kia, Mercedes, Volvo, perspektivisch auch Ford und Opel, machen dieser Gruppe ein Angebot. Technisch wird sich Renault am kleineren Megane E-Tech orientieren. Ziemlich sicher wird es beide Motoren geben, die dort auch angeboten werden. Sie leisten 96 und 160 kW. Fraglich ist, ob Renault im Scenic auch die Batterie mit 40 kWh anbieten wird. Schon im Megane E-Tech tendieren die meisten Kunden zur Ausführung mit 60 kWh. Sie kann mit bis zu 130 kW geladen werden, bei der kleinen Batterie sind es maximal 85 kW. Standardmäßig können beide an Wechselstrom 22 kW verarbeiten. Das wird auch bei Scenic so sein.

Bild 1 von 3 Renault Scenic E-Tech 2023 (3 Bilder) Optisch bricht der neue Scenic mit dem Vorgänger, nicht aber mit der aktuellen Ausrichtung des Renault-Designs.

(Bild: Renault)

Niemand braucht auf ein Schnäppchen zu spekulieren. Der kleinere Megane E-Tech kostet in der Basis aktuell schon 42.000 Euro, mit der 60-kWh-Batterie sind es mindestens 46.600 Euro. Sollte der Scenic tatsächlich nicht mit dem 40-kWh-Speicher auf den Markt kommen, dürfte sein Grundpreis nur unwesentlich unter 50.000 Euro liegen.

