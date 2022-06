Report der CD Foundation: Fast alle Entwickler nutzen DevOps

Als Teil der Linux-Foundation sieht sich die Continuous Delivery Foundation (CDF) als herstellerneutrale Anlaufstelle für Open-Source-Projekte rund um das Thema Continuous Delivery und für die Spezifikationen entsprechender Pipeline-Prozesse. Dabei sehen es die Macher der CDF als eine Schlüsselfunktion ihrer gemeinnützigen Stiftung an, herstellerunabhängige Daten zu wichtigen DevOps- und Entwicklungsmetriken bereitzustellen. Diese sollen zeigen, wo Continuous Delivery aktuell steht. Dazu haben sie im vergangenen Jahr die Continuous-Delivery-Berichtsserie begonnen. Nun hat die CDF auf der Konferenz cdCON unter dem Titel "State of Continous Delivery Report 2022" den aktuell dritten Bericht in dieser Reihe vorgestellt.

Nur wenige Entwickler nutzen kein DevOps

Der Report wurde für die CDF von den Analysten des britischen Unternehmens SlashData durchgeführt, die sich auf Umfragen und Reports aus der weltweiten Entwickler-Community spezialisiert haben. Zu den wichtigsten Ergebnissen dieses aktuellen Reports gehört die Erkenntnis, dass im ersten Quartal 2022 nur weniger als ein Viertel (23 Prozent) der Entwickler nicht in DevOps-bezogene Aktivitäten involviert waren.

Der DevOps-Ansatz ist sehr verbreitet bei Entwicklern und Entwicklerinnen: Das zeigt der State of Continous Delivery Report 2022. (Bild: Continuous Delivery Foundation)

Die Analysten werten das als deutliches Zeichen dafür, dass ein kontinuierliches Wachstum bei der Einführung von Praktiken hinweist, durch deren Einsatz die Unternehmen ihre Fähigkeit zur schnellen Bereitstellung von Software verbessern können.

Zudem stellt der Report fest, dass der Einsatz von DevOps in allen Entwicklungsbereichen zunimmt. Dabei hat sich die Akzeptanz von DevOps-Ansätzen so weit verbreitet, dass sie bei der Entwicklung mobiler Anwendungen inzwischen häufiger zum Einsatz kommen als in der Desktop-Entwicklung.

Als ein weiteres Ergebnis stellte sich heraus, dass 47 Prozent der Befragten entweder kontinuierliche Integration oder Bereitstellung (Continuous Integration und Continuous Delivery – CI/CD) nutzen. Aber nur eine(r) von fünf Entwicklerinnen und Entwickler nutzt dabei sowohl kontinuierliche Integration als auch Bereitstellungsansätze, um die gesamte Erstellung, das Testen und die Bereitstellung von Code für die Produktion zu automatisieren. Der komplette Report kann als PDF von der Webseite der CDF heruntergeladen werden.

cdCON: Virtuell und "Live" in Austin, Texas

In diesem Jahr hält die CDF auch erstmals wieder einen zweitägigen Kongress zum Thema Continuous Delivery unter dem Namen cdCON sowohl vor Ort im texanischen Austin als auch virtuell im Internet ab. Am 08. und 09. Juni sind die zahlreichen Sessions und Vorträge in drei Kategorien unterteilt: Technologie-Teams, Unternehmensführung und Open-Source-Communities. Mit den Firmen Cloudsmith, Spacelift, Stackhawk und Tenable kann die CDF in diesem Zusammenhang zugleich auch neue Mitglieder in der Stiftung begrüßen.

(fms)