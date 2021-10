Reporting-Tool List & Label 27 geht mit dem Web Report Designer in die Cloud

Das Unternehmen combit, Anbieter des Reporting-Tools List & Label hat davon Version 27 veröffentlicht. Die seit dem vorigen Major Release eingeflossenen Verbesserungen sehen unter anderem Support für das in Kürze erwartete .NET 6 vor, sowie für Windows 11, Windows Server 2022, Visual Studio 2022 und Embarcadero RAD Studio 11. Mit dem neuen Web Report Designer eröffnet List & Label 27 zudem den Einstieg in vollständig browserbasiertes Reporting.

Reporting in der Cloud

Plattformübergreifendes Arbeiten direkt im Browser bietet die Enterprise-Edition der neuen Version nun standardmäßig für Windows, iOS, Linux und Android. Entwicklerinnen und Entwickler können den neuen, für ASP.NET MVC ausgelegten Web Report Designer nutzen, um neue Berichtsvorlagen zu erstellen, ohne zusätzliche Software installieren zu müssen. Über den Web-Components-Standard lässt sich der Web Report Designer in alle gängigen JavaScript-Frameworks integrieren – darunter React, Angular und Vue. Auch bestehende Vorlagen aus List & Label sollen sich laut Ankündigung weiterverarbeiten und um neue Objekte und Features erweitern lassen.

List & Label 27 arbeitet unabhängig von Druckertreibern

Ein neuer Printerless-Modus eröffnet Anwenderinnen und Anwendern die Möglichkeit, containerisierte Anwendungen auch in Cloud-Umgebungen einzusetzen, die keine Infrastruktur für Druckertreiber und Spooler bieten. Auf Basis vorhandener Windows-Docker-Container-Images lassen sich containerisierte Anwendungen über die Visual Studio Deployment Pipeline auf Cloud-Plattformen wie dem Azure App Service bereitstellen. Damit lässt sich List & Label 27 nun auch komplett unabhängig von Druckertreibern nutzen.

Im aktualisierten Report Designer findet sich eine neue Funktion zum Erstellen von Diagrammen per Drag & Drop. Es genügt nun, die Felder mit den gewünschten Informationen in den Arbeitsbereich zu ziehen und anschließend den passenden Diagrammtyp auszuwählen. Darüber hinaus hat combit offenbar auch einige Wünsche von Kunden in das neue Release einfließen lassen. So lässt sich in Kreisdiagrammen jetzt eine maximale Anzahl an Segmenten festlegen und die Funktion Drawing() versteht sich nun auch auf SVGs. Wird ihr ein gültiger SVG-String übergeben, erfolgt die Umwandlung des Bildes "on the fly". Erhöhte Sicherheit verspricht darüber hinaus der Einsatz des HTTPS-Protokolls beim Download mit dem HTML-Objekt.

Weitere Informationen zu sämtlichen Verbesserungen in List & Label 27 finden sich auf der Website zur neuen Version des Reporting-Werkzeugs.

