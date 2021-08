Reports aus Qt erstellen: KD Reports 2.0 unterstützt Qt 6

KD Reports 2.0 ist erschienen. Das Tool entstammt der schwedischen Software-Consulting-Firma KDAB, die aktiv zur Entwicklung des Qt-Frameworks beiträgt, und soll aus Qt-Daten ausdruckbare Reports erstellen können. Es bringt in der neuen Version unter anderem die Methode Report::anchorAt() zum Erkennen von Hyperlinks mit.

KD Reports im Überblick

Der Einsatzbereich von KD Reports ist das Erstellen druckbarer und exportierbarer Reports aus Qt-Anwendungen heraus. Das Tool zielt auf C++-Entwickler, die Qt einsetzen, und die Reports lassen sich mit einer C++-API oder beispielsweise aus XML- oder SQL-Daten erstellen. Sie können etwa Textabschnitte, Tabellen oder Diagramme enthalten.

Dabei unterstützt KD Reports verschiedene Funktionen wie Seitenumbrüche oder genaue Maßangaben zur Platzierung von Elementen in Formularzellen. Lange Tabellen lassen sich mit wiederholenden Überschriftenzeilen am Seitenanfang drucken und das Einfügen von Wasserzeichen ist ebenfalls möglich. Daneben lassen sich in einem Vorschaudialog angezeigte Reports zusätzlich als PDF-Datei speichern. Die Dokumentation bietet weitere Informationen zur Nutzung von KD Reports.

Neuerungen in Version 2.0

KD Reports 2.0 arbeitet mit der aktuellen Hauptversion Qt 6 zusammen. Die Mindestversion des Frameworks ist Qt 5.9 und lässt sich parallel mit einer Installation von Qt 6.x nutzen. Auch Bindings für Python 3.x sind nun für Qt 5 und 6 enthalten.

Die Methode Report::anchorAt() ist ebenfalls neu hinzugekommen und soll dazu dienen, Hyperlinks aufzuspüren. Zudem lassen sich diese durch ein linkActivated() -Signal in PreviewWidget/PreviewDialog anklicken. Die PreviewWidget -Klassenreferenz zeigt Entwicklern den Report in einem Widget an und ist vor allem im Zuge der Druckvorschau im Gebrauch.

Weitere Neuerungen und Installation

In KD Reports 2.0 entfällt die veraltete Methode setTableBreakingEnabled() (use scaleTo() instead) , und AutoTable erhält einen Bugfix: Das Zurückgeben einer QBrush für Qt::BackgroundRole oder Qt::ForegroundRole soll nun funktionieren wie erwartet. Bisher war das nur mit QColor der Fall.

KD Reports ist in einer freien Version auf GitHub verfügbar, die Neuerungen in Version 2.0 zeigen die Release Highlights. Individuell angepasste Optionen von KD Reports sowie eine kommerzielle Lizenz hat KDAB als kostenpflichtige Angebote im Portfolio.

(mai)