"Resident Evil 8": Erweiterung mit neuer Einzelspieler-Story im Oktober

Capcom hat eine Erweiterung für sein Horror-Spiel "Resident Evil 8" angekündigt. Das Addon trägt den Namen "Winter's Expansion" und ergänzt das Hauptspiel unter anderem um einen Third-Person-Modus – üblicherweise wird "RE8" in Ego-Perspektive gesteuert.

Mit "Winter's Expansion" kommt außerdem ein neuer Story-Modus namens "Shadows of Rose", bei dem man mehrere Jahre nach den Ereignissen aus dem Hauptspiel in die Rolle der Tochter von Hauptfigur Ethan Winters schlüpft. Die "Winter's Expansion" für "Resident Evil 8" soll am 28. Oktober auf den Markt kommen.

Aufgehübschte Remakes und Multiplayer

Publisher Capcom hat außerdem grafische Updates für die Remakes früherer "Resident Evil"-Teile auf den Next-Gen-Konsolen veröffentlicht. Die Upgrades für die Remakes der Teile 2, 3 und 7 laufen auf Playstation 5 und Xbox Series X/S nun unter anderem mit besseren Bildraten und Raytracing.

Derzeit ist noch ein weiteres Remake in Arbeit: "Resident Evil 4" kam ursprünglich 2005 auf den Markt und wird nun für aktuelle Systeme überarbeitet. Ein Mehrspieler-Ableger namens "Resident Evil Re:Verse" soll daneben gemeinsam mit "Winter's Expansion" am 28. Oktober erscheinen.

Auf dem PC verärgerte Capcom die Spielerinnen und Spieler von "Resident Evil 8" mit einem Kopierschutz, der die Performance verschlechterte. Stotterer beim Töten von Zombies, die zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer bei der PC-Fassung von "RE8" festgestellt haben, traten bei einer gecrackten Version nicht auf. Capcom setzte bei seinem Action-Spiel auf eine Mischung aus Denuvo und einer eigenen Anti-Tamper-Software Im vergangenen Sommer beseitigte Capcom die Probleme nach großem Aufschrei per Patch.

(dahe)