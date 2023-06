Respektvolles Miteinander: GCC-Projekt hat jetzt einen Code of Conduct

Das Projekt zur GNU Compiler Collection (GCC) bekommt einen Code of Conduct (CoC), den das für die Steuerung des Projekts verantwortliche GCC Steering Committee nun veröffentlicht hat. Die Richtlinien sollen einen respektvollen Umgang miteinander bei Interkation rund um das Projekt sicherstellen.

In der Ankündigung auf der Mailing-Liste heißt es, dass die GCC-Community meistens ein höflicher und kooperativer Bereich sei. Für die seltenen Ausnahmefälle sei es aber hilfreich, Richtlinien zu haben, auf die man hinweisen könne. Vor allem soll es möglich sein, anstößiges Verhalten zu melden, damit die Führung des Projekts reagieren könne.

Letzterer Punkt unterscheidet den neuen Code of Conduct von den GNU Kind Communication Guidelines, die zwar ebenfalls Richtlinien festlegen, aber keine Wege vorsehen, Missachtungen zu melden. Pikanterweise steht Richard Stallman als Verfasser über den GNU Kind Communication Guidelines. Ihm werden unter anderem frauen- und transfeindliche Positionen vorgeworfen, weshalb seine Rückkehr zur Free Software Foundation 2021 auf Widerstände stieß.

Sanfte Regeln

Der Code of Conduct entspricht im Wesentlichen den Standards für solche Vorgaben. Wer sich am GCC-Projekt beteiligt, soll im Umgang miteinander freundlich, respektvoll und rücksichtsvoll sein. Der Text hebt die Diversität der Projektbeteiligten als Stärke der GCC-Community hervor, die aber auch zu Konflikten führen könne. Jede Form von Beleidigung und Belästigung gilt als Verstoß.

Die FAQs erklären, dass der Code of Conduct ausschließlich für die Kommunikation im Projekt gelte und nicht dazu dienen könne, Menschen mit "falschen" Ansichten auszuschließen: "Die Belästigung in einer privaten Mail als Reaktion auf eine öffentliche Diskussion gehört zum Zuständigkeitsbereich, ein politischer Beitrag in Social Media dagegen nicht."

Zum Melden von Verstößen gegen den Code of Conduct hat das GCC Steering Committee eine Mail-Adresse eingerichtet. Der GCC Code of Conduct Reporting Guide erklärt zum einen, was eine Mail enthalten sollte und zum anderen, wie das Team mit Meldungen umgeht.

Die Gründung des Code of Conduct Committee, das für die Verarbeitung der Meldungen zuständig ist, steht noch an. Die CoC-Seite weist daher darauf hin, dass derzeit die Melde- und Reaktionsvorgänge noch nicht vollständig eingerichtet sind.

