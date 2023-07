Retro-Leuchtreklame im Eigenbau: Ein Briefkasten für die Maker Faire

Zugegeben, diese Leuchtreklame führt ein Doppelleben: Sie ist nämlich nicht nur Dekolicht, sondern gleichzeitig auch ein Briefkasten für ein Gewinnspiel auf der Maker Faire Hannover. Das ändert aber nichts daran, dass Leuchtreklame als Deko beliebt ist und sich einfach selber bauen lässt – auch ohne Briefschlitz.

Make-Redakteur Johannes Börnsen hat sich an die Arbeit gemacht und aus Pappe, Sperrholz, Sprühfarbe und einer Lichterkette einen Makey – das Maker-Faire-Maskottchen – gebaut. Aber auch andere Formen lassen sich mit der gleichen Methode bauen. Im Video wird für die vordere Grundplatte eine CNC-Fräse benutzt, die die Makey-Form ausfräst und auch direkt Bohrungen für die Leuchtenfassungen an den richtigen Stellen platziert. Alternativ kann man dem weichen Pappelsperrholz aber auch mit einer Stichsäge und einem feinen Sägeblatt zu Leibe rücken. Dafür klebt man die zukünftige Vorder- und Rückseite der Leuchtreklame mit doppelseitigem Klebeband aufeinander und sägt beide Teile gleichzeitig aus. Weicht die Säge dann doch einmal von der Linie ab, ist es zumindest gleichmäßig. Die Bohrungen für die Lampenfassungen lassen sich dann einfach mit einem Forstnerbohrer setzen.

Anschließend werden Vorder- und Rückseite mit kleinen Sperrholzstücken zu einem festen Rahmen verbunden und mit Buchbinderkarton bezogen. Dieser ist mit einer Stärke von nur einem Millimeter leicht biegbar und fügt sich der Außenform von Logos oder Buchstaben gut an. Daraus ergeben sich die runden Außenseiten, die bei den originalen Vorlagen dieser Reklame aus Blech sind. Unsere Version ist also nur für den Innenraum geeignet. Für die Beleuchtung kommt eine handelsübliche Lichterkette zum Einsatz. Sie sollte allerdings über geschraubte Glühlampen verfügen, statt dauerhaft montierten Leuchtmitteln. Nur so lassen sich die Fassungen in die passenden Löcher kleben und das Leuchtmittel anschließend von der Vorderseite wieder einkleben.

Die vollständige Anleitung findet sich jetzt als Video auf dem Youtube-Kanal vom Make Magazin. Wer den Leucht-Briefkasten in Aktion sehen und am Gewinnspiel teilnehmen möchte, kann das am 19. und 20. August auf der Maker Faire Hannover tun. Der Leucht-Makey wird am Stand des Make Magazin die ausgefüllten Teilnahmekarten entgegennehmen.

