"Return to Monkey Island": Deutsche Sprachausgabe erscheint am 8. November

Ab dem 8. November ist "Return to Monkey Island" mit deutscher Sprachausgabe spielbar: Entwicklerstudio Terrible Toybox hat eine deutsche Synchronfassung für das Adventure-Spiel angekündigt, bei der erneut Norman Matt in die Hauptrolle als Guybrush Threepwood schlüpfen soll.

Matt sprach Guybrush erstmals in "Curse of Monkey Island", zuletzt synchronisierte er den Möchtegern-Piraten in "Tales of Monkey Island". Die anderen Sprecherinnen und Sprecher führt Terrible Toybox noch nicht auf. Offenbar handelt es sich dabei um Serienneulinge: Matt werde unterstützt "von einer talentierten neuen Besetzung (und vielleicht sogar der einen oder anderen Überraschung)", schreibt das Studio in einer Pressemitteilung.

Ebenfalls am 8. November erscheinen Konsolenversionen von "Return to Monkey Island", das bislang ausschließlich auf dem PC und auf Nintendos Switch spielbar ist. Das Adventure-Spiel kommt zum Stichtag dann auch auf Xbox Series X/S und Playstation 5 – Versionen für die Vorgängerkonsolen sind nicht angekündigt. Auf dem PC ist "Return to Monkey Island" bereits mit dem Gamepad spielbar, die Steuerung musste das neue Studio von Serienschöpfer Ron Gilbert für die Konsolen also nicht neu entwickeln.

Englische Sprachausgabe

"Return to Monkey Island" kam am 19. September auf den Markt und führt die Geschichte um Guybrush Threepwood nach Teil 2 der Kult-Reihe fort. In mehrerer Hinsicht wurde der neue Ableger modernisiert: Der Grafikstil wurde von Grund auf neu entworfen, außerdem wurden Aktionsverben mit einem einfacheren System ersetzt.

Bislang war "Return to Monkey Island" nur mit englischer Sprachausgabe spielbar. Dominic Armato spricht darin wieder Guybrush Threepwood, Alexandra Boyd gibt Elaine ihre Stimme, Denny Delk ist der sarkastische Totenkopf Murray. Eine neue Stimme hat nur Bösewicht LeChuck, dessen früherer Sprecher Earl Boen im Ruhestand ist.

(dahe)