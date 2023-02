Reverse Charging: Apple weiter an Ladefunktion für iPhone interessiert

Apple arbeitet weiter an einer Integration der sogenannte Reverse-Charging-Funktion beim iPhone. Diese war eigentlich schon für frühere Generationen des Smartphones geplant, wurde dann aber nicht umgesetzt. Mit der Technik wäre es möglich, Zubehörprodukte wie AirPods oder die Apple Watch drahtlos mit Strom zu versorgen, in dem sie auf die Rückseite des iPhone aufgelegt werden

Schon lange bei Android

Reverse Charging ist in der Android-Welt keine neue Entwicklung und wird seit Jahren bereits von Samsung und anderen Herstellern offeriert. Bei Apple tauchten erste Hinweise darauf im Rahmen der Vorstellung des MagSafe Battery Pack im Sommer 2021 auf. Hängt diese Batterie am iPhone ab der Generation 12, kann das Smartphone die externe Batterie aufladen, wenn ein Netzteil über ein Lightning-Kabel am iPhone (und nicht am Akkupack) eingesteckt ist.

Allerdings ist dies allein mit dem Akkupack möglich; andere Geräte wie besagte AirPods, die Apple Watch oder Qi-fähige Komponenten erhalten keinen Saft vom iPhone. Auch funktioniert dieses Reverse Charging des MagSafe Battery Pack nur dann, wenn das iPhone am Strom hängt. Wie nun 9to5Mac schreibt, plant Apple weiterhin eine Umsetzung eines "echten" Reverse Charging. Für dieses scheinen allerdings bestimmte weitere Veränderungen notwendig zu sein.

Fürs iPhone 14 Pro geplant

Dem Bericht zufolge sollte Reverse Charging eigentlich Teil des iPhone 14 Pro werden. Die Deadline sei dann aber gerissen worden. Notwendige Komponenten stecken seit dem iPhone 12 in den Geräten, wie Apple-Dokumente an die US-Kommunikationsbehörde FCC zeigen. Doch Apples Ambitionen sind offenbar größer. So soll es ähnlich wie bei MagSafe-Zubehör Klänge und Animationen geben, die die Reverse-Charging-Nutzung begleiten.

Apple muss zudem sicherstellen, dass Ladegeschwindigkeiten, Ladeeffizienz und Wärmeabführung funktionieren. Dazu gibt es Arbeiten an einer speziellen Firmware namens "Wireless Power Out". Ob dies bedeutet, dass Apple Reverse Charging für ältere Geräte später noch freischalten kann, bleibt abzuwarten – eher ist wahrscheinlich, dass das Feature neuen iPhone-Modellen vorbehalten bleibt.

(bsc)