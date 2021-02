Riesenleinwand für Gaming: Spieler mieten leere Kinos

Der größte Kinobetreiber in Südkorea, CGV, vermietet seine Säle seit Anfang des Jahres stundenweise an Spieler. In den USA bietet die Kinokette Malco den Zockern ihre Leinwände schon seit November vorherigen Jahres an. Das ist zwar nicht profitabel, reduziert aber die durch die Coronvirus-Pandemia und die Ausgangsbeschränkungen entstehenden Verluste.

In Südkorea können bis zu vier Spieler einen Kinosaal bei CGV mieten. Vor 18 Uhr kosten zwei Stunden umgerechnet 74 Euro. Am Abend erhöht sich der Preis auf 111 Euro. Die Spieler müssen ihre Spielkonsolen, Spiele und Controller mitbringen. Die meisten Kunden sind Männer im Alter von 30 bis 50 Jahren, aber auch Familien nutzen dieses Angebot.

Neue Kinofilme wären profitabler, aber sie erscheinen nicht

Die angebotenen Kinosäle sind eigentlich für 100 bis 200 Personen ausgelegt. In Korea dürfen Kinosäle aufgrund der Pandemie aktuell nur maximal zur Hälfte gefüllt werden. Bei normalen Kinopreisen von knapp 10 Euro wäre eine Filmvorführung deutlich profitabler, vor allem unter Berücksichtigung der üblichen Getränke und Popcorn. Allerdings erscheinen zur COVID-Zeit kaum neue hochkarätige Kinofilme als Publikumsmagneten. Damit bleiben die Kinos meist leer.

Ähnlich geht es der Kinokette Malco aus dem US-Bundesstaat Tennessee. Diese bietet die Säle ihrer 36 Kinos für Gruppen von bis zu 20 Spielern an. Die Preise liegen bei 100 US-Dollar für zwei und 150 Dollar für drei Stunden, also ähnlich wie in Südkorea. Malcos Vizepräsidentin Karen Melton hat diesbezüglich gemischte Gefühle, wie die BBC berichtet: "Es gewinnt an Zugkraft und wird immer beliebter, aber zu diesem Zeitpunkt trägt es nichts zu unserer Rentabilität bei."

Andere US-Ketten wie AMC und Cinemark vermieten ihre Kinosäle an kleine Gruppen für Privatvorführungen. CGV bietet in Südkorea sogar das Speisenangebot aus dem Kino zur Lieferung nach Hause an. Filmfreunde sollen damit auch bei Netflix & Co Kinogefühle bekommen.

(fds)