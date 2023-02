Riesenrakete Starship von SpaceX: Elon Musk spricht von Startversuch im März

Elon Musk hat bestätigt, dass der erste Start der Riesenrakete Starship im März erfolgen könnte. Vorher seien aber noch Tests nötig. Wenn die verbleibenden Überprüfungen gut verlaufen, dann werde man versuchen, die weltgrößte Rakete im kommenden Monat zu starten, erklärte er auf Twitter. Ein Erfolg sei "alles andere als sicher", aber "Aufregung garantiert", meinte er weiter. Bislang hat der US-Milliardär auf Fragen zum Starttermin mit "bald" reagiert, in der Zwischenzeit hat aber ein wichtiger Betankungstest geklappt. Noch muss SpaceX aber einmal alle 33 Triebwerke der Riesenrakete gleichzeitig zünden und eine Erlaubnis für den Start von der US-Luftfahrtaufsicht bekommen.

Erster Testflug um die Welt

Das Starship von SpaceX kommt zusammengebaut auf etwa 120 m Höhe. Die Mondrakete SLS (Space Launch System) der NASA ist dagegen lediglich rund 100 m hoch, die Saturn V des Apollo-Programms kam auf 110 m. Vorgestellt hat Elon Musk den ersten Prototypen des Starships im September 2019. Nach mehreren Testflügen von Prototypen ist sie 2021 nach einem Aufstieg in 10 Kilometer Höhe einer wieder heil gelandet. Der erste Testflug soll jetzt von dem aktuellen Standort in Texas um die Erde bis in den Pazifik nahe Hawaiis führen.

Die Geschwindigkeit, mit der die Entwicklung der Riesenrakete vorangetrieben wurde, ist trotz der zuletzt aufgetretenen Verzögerungen immens. Erste Flüge mit Menschen an Bord hatte Musk ursprünglich sogar schon für 2020 angekündigt. Nachdem dieses unrealistische Ziel nicht eingehalten wurden, wurde der Versuch zum ersten Orbitalflug jetzt aber auch schon seit zwei Jahren immer wieder nach hinten verschoben.

Nachdem die Betankung erfolgreich geprobt wurde, werden als Nächstes die insgesamt 33 einzelnen Triebwerke überprüft. Erst danach kann die Riesenrakete final zusammengebaut werden. Für einen Start benötigt SpaceX außerdem noch immer eine Erlaubnis der US-Flugaufsicht FAA. Aktuelle Bilder der Airbus-Satelliten Pléiades Neo hatten erst vor wenigen Wochen die Dimensionen der Rakete deutlich gemacht. Beeindruckende Bilder der Rakete gibt es obendrein auch immer wieder von SpaceX selbst.

Bild 1 von 4 Satellitenbilder des zusammengesetzten Starships (4 Bilder) Die aufgestellte Rakete aus dem All

(Bild: Airbus DS 2023)

(mho)