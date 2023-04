Riesenrakete Starship von SpaceX: Zweiter Versuch für Orbitalflug im Livestream

Die größte jemals gebaute Rakete der Welt soll nun am heutigen Donnerstag zum ersten Mal ins Weltall starten und einen einmal fast um die Erde fliegen. Nachdem der erste Startversuch am Montag wegen eines klemmenden Druckventils abgebrochen wurde, plant das US-Raumfahrtunternehmen einen Start ab 15:28 Uhr MESZ. Das sich dann öffnende Startfenster wird 62 Minuten lang sein, bis 16:30 Uhr MESZ könnte ein Start also versucht werden. Wie bereits am Montag wird SpaceX etwa 45 Minuten vorher einen Livestream auf Youtube beginnen, heise online wird live von den unmittelbaren Startvorbereitungen und dem Versuch berichten.

Das Starship von SpaceX kommt zusammengebaut auf etwa 120 m Höhe. Die Mondrakete SLS (Space Launch System) der NASA ist dagegen lediglich rund 100 m hoch, die Saturn V des Apollo-Programms kam auf 110 m. Vorgestellt hat Elon Musk den ersten Prototypen des Starships im September 2019.

Nach zwei Hüpfern der Prototypen SN5 und SN6 auf etwa 150 Meter Höhe gab es im Dezember 2020 den ersten richtigen Testflug. SN8 flog damals nicht ganz sieben Minuten. Doch dann zerbarst es bei der Landung. Im Februar 2021 zerschellte Protoptyp SN9 bei der Landung. SN10 stand nach der Landung Anfang März 2021 schief, explodierte dann aber spektakulär. Ende März 2021 folgte bei SN11 die nächste Explosion, woraufhin Verbesserungen am Design folgten. Im Mai 2021 schaffte SN15 dann tatsächlich eine "nominal landing". Ins All fliegen soll nun Prototyp S24.

Angekündigt hat Elon Musk den ersten Orbitalflug eines Starships erstmals für das zweite Halbjahr 2021. Als das verstrichen war, folgten Termine für Januar und Juli 2022, zuletzt war dann noch vom März die Rede. Trotz dieser Verzögerungen ist die Geschwindigkeit der Entwicklung der Riesenrakete enorm; jetzt muss sich zeigen, ob sie wirklich bereits die Umlaufbahn erreichen kann. Die US-Luftfahrtbehörde FAA (Federal Aviation Administration) hat vor dem Wochenende die Startgenehmigung erteilt (License No. VOL 23-129). SpaceX erfüllt demnach alle nötigen Anforderungen für "Sicherheit, Umwelt, Regulierung, Nutzlast, Luftraumintegration und finanzielle Verantwortung". Die Lizenz gilt für fünf Jahre.

(mho)