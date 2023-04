Riesenrakete von SpaceX: Starship erstmals gestartet, danach aber explodiert

Die Riesenrakete Starship von SpaceX ist erstmals erfolgreich gestartet, obwohl offenbar nicht alle Triebwerke gezündet haben. Nur vier Jahre nachdem Firmenchef Elon Musk deren Entwicklung publik gemacht hat, hat die größte jemals gebaute Rakete am Donnerstagnachmittag von Texas aus abgehoben. Bevor sie vom Booster abgetrennt wurde, ist sie dann aber in etwa 37 km Höhe explodiert. Eigentlich sollte sie den Weltraum erreichen und einmal fast um die Erde fliegen. Auch wenn das nicht geklappt hat, spricht SpaceX von einem riesigen Erfolg. Dass die Rakete heil von der Startrampe abgehoben ist, lässt sich durchaus als Durchbruch für SpaceX werten. Es könnte sogar den Anfang einer neuen Ära der Raumfahrtgeschichte einläuten – auch wenn das wohl nicht so schnell geht, wie SpaceX-Chef Elon Musk oft nahelegt.

Mit dem Starship sollen schon bald viel größere Nutzlasten ins All geschickt werden, als das bislang überhaupt möglich war und das zu deutlich niedrigeren Kosten. Selbst wenn die von Elon Musk propagierte Kolonisierung des Mars nicht so bald Realität werden dürfte, könnten die Raumschiffe nicht nur den Einsatz viel größerer wissenschaftlicher Instrumente im All möglich machen, sondern auch den Grundstein für die Industrialisierung des Alls legen. Musk hat vor einem Jahr angekündigt, dass bald ein Starship pro Tag abheben soll, pro Jahr könnten so 100.000 Tonnen Nutzlast transportiert werden. Ziel ist sogar das Zehnfache. Bis dahin ist es zwar noch ein weiter Weg – unter anderem braucht es viel mehr Raumschiffe. Aber ein entscheidender Schritt wurde jetzt getan.

Entwicklung innerhalb weniger Jahre

Komplett zusammengebaut ist das Starship etwa 120 m hoch. Die aktuelle Mondrakete SLS (Space Launch System) der NASA ist dagegen lediglich rund 100 m hoch, die Saturn V des Apollo-Programms kam auf 110 m. Vorgestellt hat Elon Musk den ersten Prototyp des Starship im September 2019. Nach zwei Hüpfern der Prototypen SN5 und SN6 auf etwa 150 Meter Höhe gab es im Dezember 2020 den ersten richtigen Testflug. SN8 flog damals nicht ganz sieben Minuten. Doch dann zerbarst es bei der Landung. Im Februar 2021 zerschellte Prototyp SN9 bei der Landung. SN10 stand nach der Landung Anfang März 2021 schief, explodierte dann aber spektakulär. Ende März 2021 folgte bei SN11 die nächste Explosion, woraufhin Verbesserungen am Design folgten. Im Mai 2021 schaffte Prototyp SN15 dann tatsächlich eine "nominal landing".

Angekündigt hat Elon Musk den ersten Orbitalflug eines Starships erstmals für das zweite Halbjahr 2021. Als das verstrichen war, folgten Termine für Januar und Juli 2022, zuletzt war dann noch vom März die Rede. Vor dem Startversuch hat SpaceX unter anderem erstmals überhaupt 31 – von insgesamt 33 – Raketentriebtriebwerke gleichzeitig aktiviert. Auch wenn zwei nicht gezündet hatten, meinte Musk damals, das "reicht für den Orbit". Außerdem hat sein Raumfahrtunternehmen den höchsten Start- und Auffangturm für eine Rakete gebaut. Das 146 Meter hohe Gebilde soll künftig landende Starship-Raumschiffe gewissermaßen greifen. So sollen sie schnell wieder einsatzbereit gemacht werden können. Die Genehmigung für den jetzigen Startversuch hat die US-Luftfahrtaufsicht FAA (Federal Aviation Administration) nach umfangreicher Prüfung erst vor wenigen Tagen erteilt, die Lizenz gilt für fünf Jahre.

(mho)