Robosen-Roboter Optimus Prime und Buzz Lightyear kommen nach Deutschland

Der chinesische Entwickler von Spielzeugrobotern Robosen bringt seine beweglichen, per Sprache und Smartphone ansteuerbaren Roboter Optimus Prime aus dem Film "Transformers" sowie eine Robotervariante von Buzz Lightyear aus Pixars "Toy Story" nach Deutschland. Dies teilte Robosen am Wochenende mit. Beide Roboter können individuell erstellbare Bewegungssequenzen durchführen.

Steuerung per App und Sprache

Der etwa 48 cm große Optimus Prime verwandelt sich wie in den "Transformers"-Filmen von einem Truck zu einem Roboter und wieder zurück. Dafür sorgen 27 Servomotoren, die ihn zum Leben erwecken. Die Ansteuerung erfolgt über eine Android- oder iOS-App als Fernbedienung. Nutzende wählen hier aus fertigen Aktionen, die von Originalgeräuschen begleitet werden. Wer will, baut sich über die App eigene Bewegungssequenzen über eine grafische "Programmier"-Oberfläche zusammen. Die einzelnen Glieder des Roboters können darüber in beliebiger Reihenfolge bewegt und etwa in der Geschwindigkeit variiert und mit den gewünschten Sounds unterlegt werden. Die Sequenzen lassen sich speichern, um sie bei Bedarf entweder auf Knopfdruck oder per Sprachzuruf zu aktivieren. Separat und im Bundle wird ein Anhänger angeboten, der sich über Servomotoren in eine Kampfstation verwandeln lässt. Enthalten ist außerdem ein fernsteuerbarer sechsrädiger "Roller".

Die Roboterversion von Buzz Lightyear ist rund 40 cm groß und umfasst 23 Servomotoren, die ihn in Bewegung versetzen. Wie beim Optimus Prime können Anwender Buzz Lightyear über eine App steuern und damit individuelle Bewegungssequenzen erstellen. Fertige Sounds spielt der Roboter ebenfalls ab. Zudem können Nutzerinnen und Nutzer einzelne Bewegungen und Bewegungssequenzen per Sprache abrufen. Beide Roboter, die zusammen mit dem Spielzeughersteller Hasbro auf den Markt gebracht werden, sollen ihren Funktionsumfang über Firmware-Updates und App-Updates erweitern lassen, verspricht Robosen.

Buzz Lightyear aus Pixas Toy Story als Roboter. (Bild: Robosen)

Optimus Prime und Buzz Lighyear sollen zunächst im deutschen Online-Shop von Robosen erhältlich sein. Zugleich erfolgt der Vertrieb über Partner, sodass sie auch in den Spielzeughandel gelangen. Nach Angaben von Robosen seien die Roboter in limitierter Stückzahl erhältlich. Weitere Angaben dazu macht Robosen nicht. Interessiertes Fachpublikum kann sich die beiden Roboter vorab auf der Nürnberger Spielwarenmesse ansehen, die vom 1. Februar bis 5. Februar stattfindet. Optimus Prime soll dann ab April 2023 für 999 Euro einzeln oder zusammen mit dem Trailer für 1599 Euro erhältlich sein. Wer den Trailer nachkauft, muss für ihn 729 Euro auf die Ladentheke legen. Buzz Lightyear soll im zweiten Quartal seinem "Transformers"-Kollegen folgen. Zum Preis von Buzz Lightyear macht Robosen zunächst keine Angaben.

(olb)