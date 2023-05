Roboter läuft Streife im Werk

Mit Zwei-Faktor-Authentifizierung schützen Sie Ihre Online-Konten besser als mit einem Passwort allein, aber die Hacker rüsten auf! Wir zeigen, die Cyberschurken den 2-Faktor-Schutz umgehen und wie Sie sich schützen. Außerdem haben wir fünf E-Bikes zum smarten Pendeln getestet. Finden Sie heraus, welcher Stadtflitzer zu Ihnen passt. Als PC-Bauvorschlag haben wir eine Audio-Workstation im Angebot, wir haben mit ChatGPT programmiert und uns den Mullvad Browser mit Privacy-Schutz angesehen. In unserem 40-Jahre-c't-Special blicken wir zurück auf die berühte Seite drei in c't. Das und noch mehr lesen Sie in c't 11/2023.