Roboterhund kommt nach Essener Großbrand zum Einsatz

Da ein zerstörter Wohnkomplex in der Essener Innenstadt am Tag nach einem Großbrand wegen der Einsturzgefahr immer noch nicht betreten werden kann, erkundet ein neuer vierbeiniger Polizei-Roboter die Brandstelle mit Kamera, wie ein nordrhein-westfälischer Polizeisprecher heise online gegenüber sagte. Dadurch würden keine Menschenleben in Gefahr gebracht.

Bei dem zum Einsatz kommenden 35 Kilo schweren Laufroboter handelt es sich um Spot von dem US-amerikanischen Hersteller Boston Dynamics. Dieser war erst vor wenigen Wochen bei einem Termin mit NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) in Duisburg vorgestellt worden. Damals wurde erläutert, dass er mit Kameras und Sensoren zum Beispiel Katastrophenorte erkunden könnte.

(Quelle: Boston Dynamics)

Brandursache bislang unklar

Durch das am Montagmorgen ausgebrochenen Feuer seien drei Personen verletzt worden. Außerdem hätte der Brand 35 Wohnungen zerstört und 128 Menschen demnach teils ihr gesamtes Hab und Gut verloren. Die Ruine des Wohnkomplexes ist in der Nacht zum Dienstag mehrfach mit einer Wärmebildkamera kontrolliert worden – immer wieder seien kleine Glutnester aufgetaucht, die die Feuerwehr löschen musste. Gegen 7.00 Uhr hätten die Einsatzkräfte dann "Feuer aus" gemeldet, sagte der Sprecher. Die Brandursache sei noch unklar.

Spot auf der CeBIT 2018 (Quelle: heise online)

(mack)