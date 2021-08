Roku: Streaming-Sticks kommen nach Deutschland

Roku will seine Streaming-Player auch auf dem deutschen Markt anbieten. In einer Pressemitteilung schreibt das US-Unternehmen, die Geräte sollen noch in diesem Jahr in Deutschland auf den Markt kommen. Nähere Informationen gibt es nicht.

Die Streaming-Sticks von Roku gab es bislang nicht offiziell in Deutschland. Die Geräte von Roku laufen mit dem Betriebssystem Roku OS, das auf Linux basiert. Sie unterstützen außerdem Apple HomeKit, Amazons Alexa und Googles Assistant. Die Streaming-Anwendungen von Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video werden genauso unterstützt wie etwa Spotify oder Youtube. Eine Übersicht über die kompatiblen Roku-Apps gibt es auf der Webseite des Herstellers.

Streaming-Player von Roku

Welche Geräte nach Deutschland kommen und wie viel sie kosten werden, blieb vorerst offen. In seinem Großbritannien-Store bietet Roku vier verschiedene Devices an: Das günstigste Modell heißt Roku Express und kostet 30 GBP, bietet aber nur Zugang zu HD-Streaming. Eine Klasse darüber sitzt der Roku Express 4K für 40 Pfund, der auch Streaming in Auflösungen von 4K und HDR-Support bietet.

Lesen Sie auch Smart-TV-Studie: Amazon Fire TV und Roku sind Datenschleudern

50 Pfund verlangt Roku für den Streaming Stick+, der im Vergleich zum Roku Express 4K besseren WLAN-Empfang und eine vielseitigere Fernbedienung bieten soll. Ungewöhnlich ist das teuerste Modell im Bunde: Die Roku Streambar verbindet für 130 Pfund Streaming-Aufgaben mit der Ausgabe von Sound.

Zumindest Kunden des Streaming-Dienstes Sky könnte Roku-Hardware vertraut sein: Der US-Hersteller war für die Entwicklung von Skys Streaming-Stick und der Streaming-Box verantwortlich. Auf dem deutschen Markt trifft Roku unter anderem auf Konkurrenz der Fire-TV-Sticks von Amazon und des Chromecasts von Google.

Bei einigen Online-Händlern, darunter Amazon, konnte man mehrere Roku-Geräte bereits in Deutschland kaufen. Nutzerinnen und Nutzer berichten in den Rezensionen allerdings von negativen Erfahrungen: Teilweise seien die Streaming-Geräte mit Netzstecker für US-Steckdosen angekommen, viele Streaming-Apps hätten in ihrer deutschen Version wegen Geoblocking nicht funktioniert.

(dahe)