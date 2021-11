Rolls-Royce: Vollelektrisches Flugzeug pulverisiert Geschwindigkeitsrekord

Das vollelektrische Sportflugzeug "Spirit of Innovation" hat wenige Monate nach seinem Jungfernflug nicht nur den erhofften Geschwindigkeitsrekord aufgestellt, sondern gleich mehrere neue Bestleistungen erreicht. Davon jedenfalls ist der Hersteller Rolls-Royce überzeugt, der die Flugdaten deswegen an den Luftsportverband FAI (Fédération Aéronautique Internationale) übermittelt hat.

Beim Rekordflug am 16. November habe das Propellerflugzeug über eine Strecke von drei Kilometern eine Geschwindigkeit von 556 Kilometer pro Stunde gehalten (über 200 km/h schneller als der bisherige Rekord). Über 15 Kilometer wurden demnach 532 km/h gehalten, der Aufstieg auf 3000 Meter gelang in 202 Sekunden. Als absolute, nur kurzfristig erreichte Höchstgeschwindigkeit nennt der Hersteller sogar 632 km/h.

Die Elektrifizierung des Flugverkehrs vorantreiben

Rolls-Royce ist ein britischer Konzern, der Triebwerke und Komponenten für die Luftfahrt herstellt. Der gleichnamige Automobilbauer gehört schon seit Jahren nicht mehr zu dem Konzern mit dem weltbekannten Namen. Seit 2019 arbeitet das Unternehmen an der Elektrifizierung des Flugverkehrs und hat dafür auf Basis des Rennflugzeugs Sharp Nemesis NXT das einmotorige Flugzeug "Spirit of Innovation" entwickelt. Das etwa sieben Meter lange Flugzeug mit sieben Metern Flügelspannweite wird von einer Person geflogen und ist mit einem 400-kW-Elektromotor ausgestattet. Seinen Jungfernflug hatte das Flugzeug erst im September absolviert.

Mit dem nun erfolgten Rekordflug hat Rolls-Royce die bisherige Bestmarke deutlich übertroffen, die Siemens 2017 mit einem elektrisch angetriebenen Kunstflugzeug aufgestellt hatte. Dass es das britische Unternehmen darauf abgesehen hatte, hatte Rolls-Royce bereits Anfang 2020 angekündigt. Eigentlich sollte der Rekordflug bereits damals stattfinden, aber er gelang nun erst mit mehr als anderthalb Jahren Verspätung. Jetzt spricht man bei dem Unternehmen von einer "fantastischen Errungenschaft", noch nie in der Geschichte von FAI-Rekorden sei so schnell eine so deutliche Steigerung erreicht worden. Ein britischer Regierungsvertreter gibt sich überzeugt, dass damit das Potenzial für vollelektrische Luftfahrt unter Beweis gestellt wurde.

(mho)