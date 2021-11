Rucksack mit integriertem Apple-"Wo ist?"-Tracking

Wer bislang sein Gepäck mit einer Auffindemöglichkeit über Apples "Wo ist?"-Netzwerk ("Find My") ausrüsten wollte, musste sich dazu einen AirTag für (bei Apple) mindestens 30 Euro besorgen – um diesen dann darin am besten gut zu verstecken. Der Zubehörhersteller Targus plant nun, einen ersten Rucksack auf den Markt zu bringen, der mit der Technik ab Werk ausgerüstet ist.

Nach Fahrrad nun auch Gepäck

Der Cypress Hero EcoSmart ist das erste Produkt seiner Kategorie, in dem "Wo ist?"-Technik direkt steckt – zuvor hatte Apple unter anderem Fahrräder von VanMoof mit integriertem "Find My" zugelassen und sein Ökosystem für weitere Hersteller geöffnet. Der EcoSmart besteht aus recyceltem Kunststoff ("Äquivalent von 26 Plastikflaschen") und ist groß genug, um ein MacBook Pro mit 16-Zoll-Bildschirm zu fassen (und dank Polsterung zu schützen). Es gibt zudem jede Menge weitere Taschen und Fächer, die auch für einen Tagestrip ausreichen sollen.

Die "Wo ist?"-Technik basiert auf Bluetooth beziehungsweise dem genaueren Ultra-Wideband (UWB), das ein Auffinden im Zentimeterbereich erlaubt (ab iPhone 11). Angaben dazu, ob im EcoSmart nur Bluetooth oder auch UWB steckt, ist unklar. Allerdings zeigt ein Bild auf der Website der Technikmesse CES Apples "Precision Finding"-Funktion, bei der man über die "Wo ist?"-App angezeigt bekommt, wie weit ein gesuchter Gegenstand entfernt ist – was nur mit UWB geht. Der dafür notwendige Apple-U1-Chip steht seit einigen Monaten für Drittanbieter zum Einbau bereit. Ob sich auch größere Gepäckmarken wie Tumi oder Rimowa für "Wo ist?" interessieren, ist unklar.

Präzisionssuche

"Wo ist?" beziehungsweise "Find My" ist deshalb interessant, weil das Verfahren nicht nur im lokalen Bereich funktioniert, sondern auch in der Fläche. Dazu nutzt Apple Hardware anderer Menschen, etwa iPhones, um die Position eines ins Netzwerk integrierten Geräts zu bestimmen und sicher weiterzuleiten. So haben Nutzer bereits erfolgreich AirTags zum Tracking von Paketen eingesetzt. Der Cypress Hero EcoSmart mit "Find My" soll ab Frühjahr 2022 erhältlich sein. Angaben zum Preis und der Verfügbarkeit in Europa hat Targus bislang nicht gemacht.

(bsc)