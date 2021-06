Rückkehr der "Meme-Aktie": Kursexplosion bei AMC, Konzern spendiert Popcorn

Vier Monate nachdem die Aktie des US-Kinokonzern AMC in die Auseinandersetzungen zwischen Hedgefonds und einer Anleger-Community geraten war, ist der Kurs nun geradezu explodiert. Mehr als 62 US-Dollar (rund 51 Euro) kostet die Aktie teilweise, zum Jahreswechsel waren es zwei US-Dollar. Der aktuelle Kursanstieg übertrifft den von Ende Januar damit bereits deutlich, damals hatte die Aktie einen Preis von fast 20 US-Dollar erreicht. Genau wie damals treiben nun wohl individuelle Investoren den Preis in die Höhe.

AMC selbst profitierte durch einen Aktienverkauf im Wert von 230 Millionen US-Dollar ebenfalls und befeuerte den Anstieg weiter, berichtet das Wall Street Journal. Aktuell fällt der Kurs wieder. Käufer war demnach ein Hedgefonds, der die Papiere umgehend selbst zu Geld gemacht hat.

Popcorn für Trader

Seit den Vorgängen rund um die Gamestop-Aktie gehört AMC zu den sogenannten "Meme-Aktien". Vor allem auf Reddit hatten sich Nutzer und Nutzerinnen verabredet und mit dem Kauf dieser Wertpapiere durch ihre Masse im großen Stil gegen sogenannte Shortseller (Leerverkaufende) zu agieren. Die setzen auf fallende Kurse und werden durch Kursanstiege immer stärker unter Druck gesetzt. Damals hatten einige extrem hohe Verluste erlitten und im aktuellen Fall scheint sich das Geschehen zu wiederholen, nachdem in den vergangenen Wochen immer mehr Papiere von AMC leerverkauft wurden. Aufgrund der Kursexplosion am Mittwoch haben Shortseller mit dieser Aktie allein 2,8 Milliarden US-Dollar Verlust gemacht, berichtet CNBC.

Wie schon bei Gamestop handelt es sich auch bei AMC um einen kriselnden Konzern, dessen Geschäftsmodell in der Corona-Pandemie weiter unter Druck geraten ist. Das Geschäft des weltgrößten Kinobetreibers leidet unter den Corona-Einschränkungen sowie dem Trend hin zu Streaming-Diensten. Shortseller sind deswegen überzeugt, dass die Aktie überbewertet ist – vor allem, nachdem deren Preis auch nach der Kursrallye im Januar weiterhin deutlich im Plus geblieben war. Auf Reddit sieht man das wohl anders und hat einmal mehr einen Kursanstieg erreicht. AMC selbst scheint die Geschehnisse zu begrüßen. Der Konzern kündigte am Mittwoch ein Programm an, in dessen Rahmen individuelle Investor:innen Belohnungen bekommen, zum Anfang eine kostenfreie große Portion Popcorn beim Besuch eines AMC-Kinos im Sommer.

(mho)