Rückruf für Porsches Elektroauto Taycan – sein Antrieb kann ausfallen

Porsche ruft Kunden des Taycan in die Werkstätten, weil die Antriebseinheit im Betrieb plötzlich abschalten kann. Potenziell betroffen sind weltweit rund 43.000 Fahrzeuge, in Deutschland rund 3400. Die Inzidenzrate des Fehlers liegt bei etwa 3 Promille der Fahrzeuge, es besteht also kein Grund zur Panik. Es gab bisher keine Unfälle, Verletzte oder gar Tote.

Wenn der Fehler auftritt, gibt es keinen Vortrieb mehr, vergleichbar mit einem ausgehenden, ausgekuppelten Hubkolbenmotor. Servolenkung, Servobremse und überhaupt der ganze Rest inklusive des Hochvoltsystems bleiben jedoch funktionstüchtig. Das Auto rollt zwar antriebslos aus, bleibt aber voll lenk- und bremsbar. Um den Fehler unterwegs zu beheben, reicht es, einmal am Knopf aus- und wieder einzuschalten, um weiterzufahren. Dazu muss der Wagen stehen.

Software-Schluckauf

Der Fehler tritt auf, weil sich die Kommunikation zwischen Antriebssteuerung und den Umrichtern in den E-Achsen durch einen Software-Fehler verschlucken kann. Porsches Lösung daher: ein Software-Update. Dieses Update spielt die Werkstatt ein, weil danach die Umrichter einen Kalibrierungslauf fahren. Das ginge zwar vielleicht technisch gesehen auch beim Kunden, Porsche macht es jedoch lieber unter Aufsicht der Mechaniker.

Links unten am Dashboard gibt es einen Ein-/Aus-Knopf. Den kennt nicht jeder, weil das Auto sich beim Hineinsetzen/Aussteigen automatisch an/aus schaltet. Wenn der Fehler auftritt: Dort aus und wieder anschalten, danach weiterfahren. Warten auf Busruhe ist nicht nötig. (Bild: Porsche)

Betroffen sind alle Taycan-Modelle, die bis Juni 2021 produziert wurden. Ab Juni produzierte Modelle sind nicht betroffen. Porsches Werkstätten schreiben die jeweiligen Besitzer an. Der Rückruf ist für Kunden kostenlos. Inwieweit das Problem den technisch fast baugleichen Audi e-Tron (Test) betrifft, ist noch nicht klar.

