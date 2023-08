Runde Displays mit Touchscreen für Raspberry Pis

Runde Displays gibt es bislang nur wenige und dann meist nur in einer Größe von zwei Zoll. Touchscreens oder größere Durchmesser suchte man bislang vergebens. Waveshare hat nun ein IPS-Display mit 4 Zoll Durchmesser im Programm (4inch DSI Round Touch Display), das außerdem Eingaben per Touch unterstützt. Das Display wird an den DSI-Connector der Raspberry-Pi-Einplatinencomputer angeschlossen, der Touchscreen kommuniziert über I2C.

Auf der Rückseite des Displays findet sich neben den Steckanschlüssen auch noch die Möglichkeit, die I2C-Adresse einzustellen. So können am selben Bus eines Raspis zwei dieser Anzeigeeinheiten angesteuert werden.

Die Anschlüsse für Stromversorgung, Display und Touchscreen liegen an Steckbuchsen auf der Rückseite des Displays. (Bild: Waveshare)

720p-Auflösung

Die Auflösung des Displays beträgt 720 × 720 Pixel bei maximal 60 Hertz Bildfrequenz und 170 Grad Betrachtungswinkel. Die Oberfläche besteht aus gehärtetem Glas. Der Touchscreen arbeitet kapazitiv und mit 10-Punkt-Erkennung. Der Außendurchmesser beträgt 128 mm bei einer Tiefe von 17 mm. Auf der Platine an der Rückseite befinden sich vier Abstandshalter, auf die man wahlweise einen Raspi 3 oder Raspi 4 schrauben kann.

Der Raspberry kann huckepack aufs Display geschraubt werden. (Bild: Waveshare)

Die Stromversorgung des Bildschirms erfolgt über den Raspi. Waveshare stellt ein ausführliches Wiki zur Hard- und Software-Installation bereit. Außerdem gibt es vorkonfigurierte Linux-Images für Raspberry Pi 3 und 4. Helligkeit und Ausrichtung des Bildes lassen sich per Software und über den Touchscreen steuern werden.

Per Berührung kann die Helligkeit eingestellt und der Bildinhalt gedreht werden. (Bild: Waveshare)

Das Display kostet beim Hersteller etwa 90 US-Dollar, über Amazon-Shops ist es unter verschiedensten Namen ab rund 120 Euro erhältlich.

