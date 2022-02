Runter vom Sofa: 5 Maker Faires warten auf Sie

Dieses Jahr starten wir im Herzen Baden-Württembergs in Kooperation mit dem Innoport Reutlingen. Wir freuen uns besonders, diesmal auch im Süden Deutschlands eine Plattform anbieten zu können, auf der Maker und Fans aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sich unkompliziert vernetzen und austauschen können. Tickets für die Maker Faire Baden-Württemberg vom 25.-26. Juni sind ab sofort im Ticketshop erhältlich.

Kein Maker Faire-Jahr ohne ein Treffen in Hannover! Die größte Maker-Plattform in Deutschland, die Maker Faire Hannover, wird vom 10.-11. September im Hannover Congress Centrum und Stadtpark mit über 1.000 Ausstellern stattfinden. Heiß erwartet wird wieder die Dark Gallery, in der Maker ihre Leucht-Projekte besonders zur Geltung bringen können und es soll noch internationaler werden als in den Jahren zuvor. Begleitend dazu gibt es Vorträge und Workshops. Alle Vorträge werden zusätzlich gestreamt. Tickets für Hannover gibt es hier.

Auch im Westen wird es in diesem Jahr wieder eine Maker Faire Ruhr geben. Vom 26.-27. März treffen sich Maker und Wissbegierige in der DASA in Dortmund.

Chemnitz ist nicht nur Europäische Kulturhauptstadt 2025, hier finden sich auch jedes Jahr aufs Neue einige inspirierende Maker zusammen und demonstrieren die Vielseitigkeit der Maker-Kultur. Notieren Sie sich den 9.-10. Juli für die Maker Faire Sachsen.

Auch die Maker Faire Sindelfingen findet wieder statt und lädt Interessierte zum Austauschen und Netzwerken am 19. November in das Jugendforschungszentrum Sindelfingen ein. Weitere Informationen folgen in den kommenden Wochen.

Sie möchten als Maker lieber ausstellen? Auch dazu laden wir Sie herzlich ein. Alle notwendigen Informationen finden Sie auf der Homepage der Maker Faire.

