Russische Truppenbewegungen: EU gibt Satelliteninformationen an die Ukraine

Die Europäische Union will die Ukraine in deren Kampf gegen russische Truppen auch mit Satellitendaten und nachrichtendienstlichen Informationen unterstützen. Das teilte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am heutigen Montag mit. Das Satellitenzentrum der Europäischen Union in Madrid sei angewiesen worden, die Ukraine mit entsprechenden Informationen zu versorgen, erklärte er. Dabei geht es beispielsweise um Angaben zu russischen Truppenbewegungen. Damit übernimmt die EU in einem weiteren Feld eine aktive Rolle in dem Krieg, der seit vergangener Woche in der Ukraine geführt wird.

Das European Union Satellite Centre (EU SatCen) wurde 1992 gegründet und ist seit 2002 als Agentur Teil der Europäischen Union. Seine Aufgabe ist es, die Entscheidungsfindung und Maßnahmen der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der EU mit Daten zu unterstützen. Dafür werden von den Spezialisten und Spezialistinnen "relevante Weltraumdaten" ausgewertet, also zum Beispiel Satelliten- und Luftaufnahmen, aber auch darüber hinausgehend etwa Geodaten. Das wird unter dem Begriff "Geospatial Intelligence" zusammengefasst, also etwa "raumbezogene Aufklärung". Bei seiner Arbeit kooperiert das Zentrum unter anderem eng mit der Europäischen Weltraumagentur ESA.

Die Ankündigung der Europäischen Union erfolgte am heutigen Montag nur einen Tag nachdem die Organisation erstmals in ihrer Geschichte Waffenlieferungen an ein anderes Land freigegeben hat. Insgesamt stellt die EU dafür 450 Millionen Euro bereit: "Erstmals finanziert die Europäische Union den Kauf und die Lieferung von Waffen und anderem Equipment an ein Land, das angegriffen wird", hatte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärt. Das sei ein Wendepunkt. Mit der Weitergabe nachrichtendienstlicher Informationen folgt nun ein weiterer.

