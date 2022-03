Russisches Zahlungssystem Mir aus Apple Pay ausgesperrt

Apple hat ein Schlupfloch für Apple Pay in Russland geschlossen: Seit dem 24. März lassen sich keine Zahlungskarten des nationalen Zahlungssystems Mir mehr neu für Apple Pay auf dem iPhone einrichten, teilte der Betreiber NPSK (National Card Payment System) inzwischen mit, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Innerhalb weniger Tage soll schrittweise auch die mobile Bezahlung mit allen zuvor bereits in Apple Wallet hinterlegten Mir-Karten deaktiviert werden.

Keine Mir-Karten mehr in Apple Pay

Apple habe den Betreiber über die weitere Einschränkung bei Apple Pay in Kenntnis gesetzt, erklärte die russische Sberbank gegenüber Reuters, jegliche weitere Nutzung von Mir-Karten in Apple Pay werde dadurch nicht mehr möglich sein. Apple selbst kommentierte den Schritt bislang nicht.

Von russischen Banken ausgestellte Zahlungskarten der Netzwerke Visa und Mastercard funktionieren bereits seit Russlands Angriff auf die Ukraine nicht länger in Apple Pay und auch nicht in Google Pay. Zudem entfernte beispielsweise Apple offenbar bestimmte Banking-Apps russischer Banken aus dem App Store. Visa und Mastercard haben ihr Geschäft in Russland Anfang März ausgesetzt, seitdem sollen auch bei nichtrussischen Banken ausgestellte Zahlungskarten nicht mehr innerhalb von Russland funktionieren. Das müsste ebenso deren Verwendung über mobile Wallets wie Apple Pay und Google Pay einschließen.

Nationales Zahlungssystem nach Krim-Sanktionen

Das Zahlungssystem Mir wurde nicht zuletzt als Reaktion auf die nach der Annektion der Krim gegen Russland verhängten Sanktionen im Jahr 2015 eingeführt. Mir-Karten lassen sich erst seit 2020 in Apple Pay verwenden. Auch mit Google Pay lassen sich die Mir-Zahlungskarten offenbar nicht mehr benutzen. Google verwies gegenüber dem Wall Street Journal auf Störungen der Bezahldienste, die "außerhalb unserer Kontrolle sind".

