Russland: Internetprovider blockieren Google News

In Russland blockieren große Internetprovider derzeit offenbar gezielt Google News. Das hat die Organisation NetBlocks ermittelt und auf Twitter mitgeteilt. Zu den sperrenden Providern gehören Rostelecom, U-LAN, Motiv Telecom und Telplus. Anlass ist mutmaßlich der bewaffnete Aufstand der privaten Miliz "Gruppe Wagner" in mehreren Städten im Südwesten Russlands sowie deren Drohung, nach Moskau zu kommen. Der Kreml stuft die Miliz und ihren Anführer inzwischen als Verräter ein.

Gegen die Miliz wird bereits wegen bewaffneten Aufstands und Inlandsterrorismus vorgegangen, das russische Militär kämpft derzeit in Woronesch und in Rostow. Die Miliz gab selbst an, in beiden Städten militärische Einrichtungen unter ihre Kontrolle gebracht zu haben. In Moskau haben die Behörden Anti-Terror-Alarm ausgerufen.

Telekom-Aufsichtsbehörde kann Inhalte sperren lassen

Sofern die Blockade der Nachrichten-Suchmaschine Google News auf eine Sperranordnung zurückgeht, dürfte es sich um eine Verfügung der russischen Telekom-Aufsichtsbehörde Roskomnadsor handeln; ob eine solche tatsächlich vorliegt, ist zurzeit unbekannt. Roskomnadsor hatte schon früher Sperren verhängt, etwa kurz nach dem russischen Überfall auf die Ukraine gegen Google News und bei anderen Anlässen etwa gegen Twitter, Facebook oder Instagram. Die Behörde hat die Handhabe dafür, von ihr als unwahr eingestufte Informationen (insbesondere über die russischen Streitkräfte) als Anlass für eine landesweite Sperre einer Website oder eines Dienstes aufzufassen.

