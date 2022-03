Russland plant Alternative zum Google Play Store: NashStore

In Russland wird eine Alternative zum Google Play Store entwickelt. Der sogenannte NashStore soll russischen Android-Nutzern Apps anbieten und Zahlungen mit russischen Bankkarten ermögilchen. So könnten Sanktionen aufgrund des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges gegen die Ukraine umgangen werden. Google wickelt in seinem Play Store keine Zahlungen aus Russland mehr ab.

Der NashStore (zu Deutsch: unser Laden) soll am 9. Mai eröffnen. An dem Tag feiert die Russische Föderation den Sieg der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg. Betrieben wird der nationale App-Store von Digital Platforms, einer russischen Organisation mit dem Fokus auf digitale Entwicklung. "Leider können Russen den Google Play Store nicht mehr wie gewohnt zum Kauf von Apps verwenden, und Entwickler haben ihre Einnahmequelle verloren", wird Wladimir Zykow, einer der Projektleiter, von Reuters zitiert, "Deswegen haben wir einen russischen App-Shop, NashStore, eingerichtet."

NashStore mit Rückendeckung von über 700 Firmen

Der neue App-Store für Android soll Apps und deren Aktualisierungen ausliefern, sowie Zahlungen abwickeln, inklusive Abos. Auf einer russischen Plattform wird Zykow damit zitiert, dass über 700 Firmen mit seinem Projekt kooperierten.

Nach Russlands Invasion der Ukraine haben westliche Staaten Russland und die wichtigsten russischen Banken mit verschiedenen Sanktionen belegt. Deshalb funktionieren Apple Pay und Google Pay nicht mehr mit russischen Bankkarten. Visa und Mastercard haben ihren Betrieb in Russland eingestellt, nachdem die US-Kreditkartenfirmen schon zuvor russische Banken aus ihren Zahlungsnetzwerken ausgeschlossen hatten.

(fds)