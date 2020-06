Ryzen 3000XT: AMD frischt Desktop-Prozessoren auf

Die Gerüchteküche soll zumindest teilweise recht behalten: AMD legt drei Desktop-PC-Prozessoren aus der „Matisse“-Familie neu auf. Der Refresh besteht aus dem 12-Kerner Ryzen 9 3900XT, dem 8-Kerner Ryzen 7 3800XT und dem 6-Kerner Ryzen 5 3600XT. Alle drei erreichen höhere Boost-Taktfrequenzen als die bisherigen Modelle, allerdings nicht ganz so hoch wie zuvor spekuliert.

So kommen die beiden Prozessoren Ryzen 9 3900XT und Ryzen 5 3600XT laut AMDs Pressemitteilung auf ein Plus von je 100 MHz; der Ryzen 7 3800XT schafft immerhin 200 MHz mehr. Mit bis zu 4,7 GHz kann sich der Achtkerner somit ein bisschen besser vom Ryzen 7 3700X absetzen, der wegen seines Preises eine höhere Beliebtheit genießt als der bisherige Ryzen 7 3800X. Höhere Boosts helfen bei Last auf wenigen CPU-Kernen und dürften in vielen Spielen kleine Vorteile bringen. Realisieren lässt sich der höhere Takt durch eine feinere Selektierung der Siliziumchips beim gereiften 7-Nanometer-Prozess des Auftragsfertigers TSMC.

Prozessor Kerne / Threads Basis- / Boost-Takt L3-Cache TDP Ryzen 9 3950X 16 / 32 3,5 / 4,7 GHz 64 MByte 105 W Ryzen 9 3900XT 12 / 24 3,8 / 4,7 GHz 64 MByte 105 W Ryzen 9 3900X 12 / 24 3,8 / 4,6 GHz 64 MByte 105 W Ryzen 7 3800XT 8 / 16 3,9 / 4,7 GHz 32 MByte 95 W Ryzen 7 3800X 8 / 16 3,9 / 4,5 GHz 32 MByte 95 W Ryzen 7 3700X 8 / 16 3,6 / 4,4 GHz 32 MByte 65 W Ryzen 5 3600XT 6 / 12 3,8 / 4,5 GHz 32 MByte 95 W Ryzen 5 3600X 6 / 12 3,8 / 4,4 GHz 32 MByte 95 W

Gleichbleibende Preisempfehlungen

Die Preisempfehlungen von 500, 400 beziehungsweise 250 US-Dollar übernimmt AMD, allerdings streicht der Chiphersteller trotz gleichbleibender Thermal Design Power (TDP) den Boxed-Kühler Wraith Prism bei den zwei teureren Modellen und empfiehlt stattdessen einen High-End-Kühler. Der Ryzen 5 3600XT kommt weiterhin mit einem Wraith Spire daher.

Zudem sind die bisherigen Ryzen-3000-Prozessoren in den vergangenen Wochen und Monaten schon teils deutlich im Preis gesunken, sodass sie AMDs Empfehlung bereits unterschreiten. Der Ryzen 9 3900X zum Beispiel ist bereits ab 410 Euro erhältlich.

Zum Jahrestag verfügbar

Die Auslieferung der drei Ryzen-3000XT-Prozessoren beginnt am 7. Juli 2020 – genau ein Jahr nach der Vorstellung der bisherigen 3000er-Serie. Im August folgt die Markteinführung neuer Einsteiger-Mainboards mit A520-Chipsatz, der mit PCI Express 3.0 statt PCIe 2.0 wie beim A320 daherkommen dürfte.

Zudem spricht AMD in der Pressemitteilung die neue Caching-Software StoreMI 2.0 an. Das von Enmotus lizenzierte StoreMI strich der Chiphersteller vor zwei Monaten und stellte eine Eigenentwicklung in Aussicht, die künftig HDD-Daten auf einer kleinen SSD vorhält, um deren Abruf zu beschleunigen. Details sollen folgen.

