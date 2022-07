Ryzen 5000 günstig kaufen: AMD leert die Prozessorlager

Bis zum 05. August 2022 läuft AMDs Rabattaktion "Game On", in deren Rahmen deutsche Shops Ryzen-Prozessoren und Radeon-Grafikkarten zu reduzierten Preisen verkaufen. Macht sich die Aktion im Falle der Grafikkarten nur vereinzelt bemerkbar, sind es insbesondere die CPUs, bei denen die Preissenkungen auffallen.

In der Einstiegsklasse gibt es etwa den Ryzen 5 5600 für knapp 160 Euro oder den Ryzen 5 5600G für 145 Euro. Beide Prozessoren verwenden sechs CPU-Kerne – das G-Modell ist etwas langsamer, hat anders als das Schwestermodell aber eine integrierte Grafikeinheit. AMDs günstigster 8-Kerner, der Ryzen 7 5700X, kostet derzeit 255 Euro und der 12-Kerner Ryzen 9 5900X ist ab gut 370 Euro erhältlich. Der hauptsächlich zum Spielen gedachte Ryzen 7 5800X3D fiel immerhin um rund 20 Euro auf knapp 470 Euro.

An der Aktion nehmen die deutschen Shops Alternate, ARLT, Caseking, Cyberport und Mindfactory teil. Die Preise sind dabei nicht in Stein gemeißelt: Vor allem Mindfactory bot bereits niedrigere Preise an, um die Konkurrenz zu unterbieten, etwa den Ryzen 9 5900X für zwischenzeitlich 360 Euro.

Günstige Upgrades

Insbesondere Leute, die bereits eine AM4-Plattform verwenden, bekommen jetzt noch einmal gute Optionen zum Aufrüsten, um etwa von einem 1000er- oder 2000er-Modell auf einen Ryzen 5000 zu wechseln. Die dafür notwendigen BIOS-Updates stellen die Hersteller für die meisten Mainboards bereit. Interessenten sollten vor dem Kauf auf der Support-Seite ihres Mainboards nach den verfügbaren BIOS-Versionen schauen.

Voraussichtlich im September kommt derweil die Ryzen-7000-Generation mit der neuen AM5-Plattform samt DDR5-RAM und PCI Express 5.0. Wer das Beste vom Besten haben möchte, sollte auf die neuen Prozessoren warten.

