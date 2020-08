Ryzen 7 4800U: Erste Notebooks mit AMDs schnellstem 15-Watt-Prozessor lieferbar

Zur IT-Messe CES kündigte AMD den Ryzen 7 4800U als Topmodell aus der aktuellen U-Klasse mit 15 Watt Thermal Design Power (TDP) an. Bisher verbauten Hersteller allerdings maximal den beschnittenen Ryzen 7 4700U ohne Simultaneous Multithreading (SMT, 8 Threads) sowie mit teildeaktivierter Grafikeinheit und niedrigeren Taktfrequenzen.

Inzwischen sind die ersten beiden Notebooks mit dem Ryzen 7 4800U verfügbar: Lenovos IdeaPads 5 mit Displaydiagonalen von 14 und 15,6 Zoll. Der Hersteller paart den Kombiprozessor in beiden Fällen mit 16 GByte DDR4-3200-Speicher im Dual-Channel – allerdings fest verlötet und nicht erweiterbar. Windows 10 Home installiert Lenovo auf einer 512 GByte großen PCI-Express-SSD vor, die über zwei PCIe-3.0-Lanes angebunden ist.

Der mit Abstand schnellste 15-Watt-Prozessor

Die schlechte Verfügbarkeit des Ryzen 7 4800U liegt offenbar an der Chipausbeute: Längst nicht alle Prozessoren schaffen die 1,8 bis 4,2 GHz auf allen acht CPU-Kernen plus SMT und 1750 MHz auf 512 Shader-Einheiten bei einem Energiebudget von 15 Watt. Das gleiche Problem plagt auch Intel, dessen 15-Watt-Sechskerner Core i7-10710U nur in Dells XPS 13 7390 sitzt. Der langsamere Bruder Core i5-10510U bietet nur vier CPU-Kerne.

Für AMD stellt die schlechte Verfügbarkeit des Ryzen 7 4800U ein Luxusproblem dar: Schon der Ryzen 7 4700U ist durchschnittlich schneller als der Core i7-10710U. Im Render-Benchmark Cinebench R20 erreicht der Ryzen 7 4700U zum Beispiel 2400 Punkte (Multi-Core), Intels Topmodell hingegen knapp 2300. Der Ryzen 7 4800U setzt mit mehr als 3900 Punkten eine dicke Schippe obendrauf, wie unser Testmuster des IdeaPads 5 mit 14 Zoll beweist.

Lenovo setzt bei den IdeaPad-5-Modellen auf flache Aluminiumgehäuse. (Bild: Lenovo)

Unter 900 Euro

Die IPS-Displays der IdeaPad-5-Notebooks stellen jeweils 1920 × 1080 Pixel (Full HD) dar und leuchten mit durchschnittlich 300 cd/m². Spätestens bei der Farbraumabdeckung zeigt sich, dass Lenovo mit dem Ryzen-Prozessor hier einen Porsche-Motor in den Polo gesteckt hat: 45 Prozent NTSC entsprechen der Einsteigerklasse. Der HDMI-1.4-Bildausgang steuert Full-HD-Monitore mit 60 Hertz an. Ultra HD mit 60 Hertz ist über den USB-C-Anschluss mittels DisplayPort-Alt-Mode drin. Daten überträgt der Port mit 5 GBit/s (USB 3.2 Gen 1). Das verbaute Wi-Fi-6-Modul (WLAN 802.11ax) gehört inzwischen zum Standard.

Für weniger als 900 Euro erhalten Käufer dafür viel Leistung im schicken Aluminiumgehäuse zum verhältnismäßig niedrigen Preis. Einen vollständigen Test zum Ryzen 7 4800U finden Sie in der c't 20/2020.

(mma)