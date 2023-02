Ryzen 7 5800X3D: AMDs beste Spiele-CPU für AM4 wird günstiger

AMDs schnellster Gaming-Prozessor für die AM4-Plattform ist in den vergangenen Wochen weiter im Preis gefallen. Mindfactory verkauft den Ryzen 7 5800X3D (ab 328 €) derzeit deutlich unterhalb von AMDs 489-Euro-Preisempfehlung – genau ein Drittel ist der Prozessor derzeit günstiger. Für Leute, die an ihrem PC primär spielen und denen die AM5-Plattform zu teuer ist, stellt der Prozessor eine gute Alternative dar.

Das gilt insbesondere dann, wenn man schon ein AM4-Mainboard besitzt und nur den Prozessor aufrüsten möchte, etwa von einem älteren Modell. Ansonsten gibt es gut ausgestattete AM4-Mainboards wie Gigabytes B550 Aorus Elite V2 (ab 133 €). Wer auf Ausstattungsmerkmale wie einen Oberklasse-Soundchip verzichtet, wird noch günstiger fündig.

16 GByte DDR4-3200-Speicher gibt es derweil für weniger als 40 Euro, 32 GByte für weniger als 75 Euro. Ein System bestehend aus einem Ryzen 7 5800X3D, AM4-Mainboard und 16 GByte RAM kosten somit etwa 500 Euro.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

AM5-PCs sind weiterhin teuer

Entscheidet man sich für eine AM5-Plattform, bezahlt man für den ebenfalls achtkernigen Ryzen 7 7700 (ab 339 €), ein eher schlecht ausgestattetes B650-Mainboard und 16 GByte DDR5-4800-RAM mindestens 575 Euro. In Spielen sind beide Prozessoren leistungstechnisch in etwa gleich auf. Auf der Habenseite, wenn man sich eine AM5-Plattform anschafft: In Zukunft gibt es mehr Aufrüstungsoptionen.

Lesen Sie auch AMD Ryzen 7000: Die effizienten Prozessoren sind jetzt verfügbar

Ebenfalls etwas günstiger wurde zuletzt der Ryzen 5 7600X (ab 238 €), der jetzt zum praktisch gleichen Preis wie der Ryzen 5 7600 (ab 239 €) zu haben ist, allerdings ohne Boxed-Kühler. Damit ereilt den Ryzen 5 7600 kurz nach Verkaufsstart das gleiche Schicksal wie den Ryzen 7 7700 und Ryzen 9 7900, deren X-Version kaum teurer oder günstiger sind.

(mma)