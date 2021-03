Ryzen Pro 5000U: AMD bringt erste Zen-3-Prozessoren für Business-Notebooks

Anfang 2021 hatte AMD die Ryzen-5000-Prozessoren für normale Notebooks vom Stapel gelassen. Nun folgen drei Pro-Varianten für Business-Notebooks, nämlich der Achtkerner Ryzen 7 Pro 5850U, der Sechskerner Ryzen 5 Pro 5650U und der Vierkerner Ryzen 3 Pro 5450U. Von der Performance her sind keine Unterschiede zu Ryzen 7 5800U, Ryzen 5 5600U beziehungsweise Ryzen 3 5400U zu erwarten; die Sechs- und Achtkerner stellen Intels Vierkern-CPUs in den Schatten. Wie gewohnt garantiert AMD bei den Pro-Modellen eine längere Verfügbarkeit, zudem sind zusätzliche Sicherheits- und Fernwartungsfunktionen an Bord.

AMD Ryzen Pro 5000 für Business-Notebooks Modell Kerne / Threads (Core) TDP Basistakt max. Turbotakt L3-Cache Ryzen 7 Pro 5850U 8 / 16 (Zen 3) 15 W 1,9 GHz 4,4 GHz 16 MByte Ryzen 5 Pro 5650U 6 / 12 (Zen 3) 15 W 2,3 GHz 4,2 GHz 16 MByte Ryzen 3 Pro 5450U 4 / 8 (Zen 3) 15 W 2,6 GHz 4,0 GHz 8 MByte

Während AMD bei den normalen Ryzen-5000U-Prozessoren einen verwirrenden Mix aus älterer Zen-2- (Lucienne) und neuerer Zen-3-Architektur (Cezanne) vorsieht, gibt es bei den Pro-Prozessoren ausschließlich die neueren Zen-3-Kerne. Ähnlich war AMD auch schon bei Ryzen 4000U verfahren: Consumer-Modelle gab es mit und ohne SMT, während die Pro-Varianten immer mit SMT daherkamen.

Business-Notebooks

Zu den ersten Notebooks mit Ryzen Pro 5000U gehören die HP-Modelle EliteBook 845 G8, ProBook Aero 635 G2 und ProBook x360 435 G8 sowie die Lenovo-Laptops ThinkPad T14s, ThinkBook 16p und ThinkBook 14s. Sie sollen in den nächsten Wochen und Monaten erhältlich sein, wenngleich diese Angaben pandemiebedingt wie üblich tendenziell eher unverbindliche Wunschtermine sind.

Zudem könnte es passieren, dass sich interessierte Privatkäufer hinten anstellen müssen, weil die Business-Notebooks erst einmal an Unternehmenskunden wandern, die jeweils größere Stückzahlen identisch bestückter Geräte abnehmen.

(mue)