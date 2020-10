Ryzen-Prozessoren: AMD übersteigt 25 Prozent CPU-Anteil auf Steam

PC-Spieler setzen weltweit verstärkt auf AMD-Prozessoren. In der aktuellen Hardware-Umfrage der PC-Spieleplattform Steam kommt der Chiphersteller inzwischen auf einen Anteil von 25,75 Prozent – knapp einen Prozentpunkt mehr als noch vor einem Monat. Intel verlor in den letzten Jahren sukzessive Anteile auf Steam und steht jetzt entsprechend bei gut 74 Prozent.

Steam stellt die weltweit größte Spieleplattform für PC-Spieler dar. Viele Nutzer setzen auf Notebooks und Einsteiger- bis Mittelklasse-Desktop-PCs mit längeren Aufrüstzyklen, weshalb AMDs Anteile bei der Steam-Hardware-Umfrage langsam, aber kontinuierlich steigen. Auch die in Asien verbreiteten Internet-Cafés kaufen neue Hardware üblicherweise alle paar Jahre.

Der Großteil der Steam-Nutzer verwendet Vierkern-Prozessoren (45,7 Prozent), gefolgt von Sechskernern (26,4 Prozent). Achtkerner nähern sich der 10-Prozent-Marke – innerhalb eines Monats wuchs deren Verbreitung von 8,7 auf 9,3 Prozent. Prozessoren mit noch mehr Rechenkernen kommen zusammenaddiert nicht einmal auf ein Prozent.

AMD-Livestream zu Zen 3

Am Donnerstag, 8. Oktober 2020, spricht AMD über die nächste Desktop-Prozessorgeneration mit Zen-3-Architektur, offenbar Ryzen 5000 genannt, um Verwirrung mit den azyklisch vorgestellten Kombiprozessoren zu vermeiden. Zen 3 soll insbesondere die Singlethreading-Leistung erhöhen, was 3D-Spielen zugutekäme – eine der letzten Disziplinen, in denen sich AMD noch nicht von Intels CPUs absetzen kann.

Die Ankündigung erfolgt im Rahmen eines Livestreams, den AMD über eine eigens eingerichtete Webseite überträgt. Startschuss: 18 Uhr deutscher Zeit.

(mma)