S wie Sandbox: Unternehmen für Quanten-Computing und KI löst sich von Alphabet

Sandbox AQ löste sich diese Woche als eigenständiges Unternehmen von Alphabet. Wie auch unter Googles Schirmherrschaft entwickelt Sandbox Werkzeuge für Quanten-Computing und künstliche Intelligenz. Der Selbstständigkeit ist eine Finanzierungsrunde vorausgegangen, bei der eine neunstellige Summe gesammelt werden konnte. Der genaue Betrag und die Bedingungen der Loslösung wurden nicht veröffentlicht. Jack Hidary, der Sandbox 2016 gründete, verbleibt als CEO.

Unter dem Radar

Seit 2016 lies Alphabet wenig über Sandbox verlauten. Das Start-up existierte als separates Team außerhalb von Googles Forschungsabteilung X, in der an bahnbrechenden Entwicklungen geforscht wird. Der Namenszusatz AQ im neuen Firmennamen Sandbox AQ steht laut dem Blog der Firma für die Verbindung von künstlicher Intelligenz und Quantentechnologie. Sandbox betont, dass Quantendynamik mit aktuellen HPC-Systemen simulierbar sei. Mit diesen Simulationen will das Unternehmen Herausforderungen in der echten Welt angehen. Als Zielwirtschaftssektoren werden unter anderem die Finanzindustrie, das Gesundheitswesen oder Luft- und Raumfahrt genannt. Auch in den Bereichen der Fertigung, Kommunikation oder Materialwissenschaften sieht Sandbox Potenzial.

Hochkarätige Investorenriege

Durch die Ausrichtung auf KI und Quantentechnologien verbindet Sandbox wichtige Zukunftstrends. Unter den aktuellen Investoren finden sich der ehemalige Google-CEO Eric Schmidt, der Investitionsfonds TIME Ventures des Salesforce-Chefs Marc Benioff und der Risikokapitalinvestor Breyer Capital. Laut Sandbox wird Schmidt der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens. Sandbox AQ ist mit 55 Angestellten in Palo Alto, Kalifornien angesiedelt. Die Originalankündigung findet sich als Pressemitteilung und im Blog von Sandbox AQ.

(pst)