SAP: Ganz viel Wachstum für den Mittelstand mit der neuen S/4HANA-Cloud

SAP drückt S/4HANA in die Cloud: Nach Rise with SAP hat der Softwarekonzern mit Grow ein zweites Marketing- und Vertriebsprogramm aufgelegt, um den ERP-Einsatz in der Cloud zu forcieren. Das neue Angebot richtet sich zuvorderst an mittelständische Neukunden, denen SAP zum Schnelleinstieg in die eigene ERP-Welt verhelfen will. Dazu wird in Grow with SAP die SaaS-Variante des ERP-Pakets – vulgo S/4HANA Cloud, Public Cloud – mit vorkonfigurierten Best Practices für Prozessabläufe, Adoptionsservices und kostenlosen Lernressourcen gebündelt.

Binnen vier Wochen, so das Versprechen in der Ankündigung, sollen Unternehmen produktiv gehen können. Zu dem Grow-Angebot gehört außerdem die PaaS BTP (Business Technology Platform) mit der Low-Code/No-Code-Umgebung Build. Mit ihr sollen Nutzer eigene Prozessverfeinerungen und kleinere Funktionsergänzungen umsetzen, ohne programmieren zu müssen.

Grow für Neukunden, RISE für Bestandskunden

Auch wenn Grow auf den ersten Blick Rise with SAP ähnelt, gibt es feine, dafür um so gewichtigere Unterschiede zwischen beiden Programmen. Vereinfacht formuliert handelt es sich bei Grow um ein reines SaaS/Public-Cloud-Produkt mit standardisierten Prozessen. Rise dagegen soll vornehmlich Bestandskunden zum Wechsel in die S/4HANA-Cloud animieren. Das hat viel mit Migration und Transformation der vorherigen SAP-ERP-Versionen sowie der Wahl der Private-Cloud-Edition für den operativen Betrieb zu tun.

Grow ist jedoch nicht der erste Versuch der Walldorfer, Mittelstandsneukunden fürs Cloud-ERP zu gewinnen. Die 2007 gestartete SaaS-Offerte Business ByDesign war mit einer vergleichbaren Zielsetzung verbunden. Erfüllen konnte das Produkt die hohen Erwartungen nie. Zur Wahrheit zählt ebenso, dass SAP Grow schon seit längeren im Marketing nutzt. Unter dem Slogan – wahlweise mit with oder by als Postfix versehen – sollte bei Start-ups das Interesse für S/4HANA aus der Cloud geweckt werden.

Kritik: Nicht auf Wachstum ausgelegt

Ob es SAP nun mit dem neuen Angebot gelingt, tatsächlich Neukunden aus dem Mittelstand in nennenswerter Zahl auf ihr S/4 zu locken, ist fraglich: In der ersten Bewertung der DSAG (Deutschsprachige SAP-Anwendergruppe) schwingt Skepsis mit. Die Anwendervereinigung geht jedenfalls davon aus, dass neben Start-ups und neu gegründeten Unternehmen aktuelle Bestandskunden angesprochen werden, die ein traditionelles SAP-ERP-System oder Business ByDesign einsetzen. Grow stellt laut DSAG für Neukunden, die ein vorkonfiguriertes ERP mit geringem Individualisierungsbedarf nutzen, fraglos ein attraktives Angebot dar.

Offen sei allerdings, was passiert, wenn Firmen wachsen und damit die Anforderungen beziehungsweise die Komplexität der Prozesse zunimmt. Es mangelt an Transparenz über einen potenziellen Migrationspfad in die Private-Cloud-Welt mit stärkerer individuellen Prozessausrichtungen. „Nur wenn ein Wechsel zwischen den beiden Angebotswelten technisch und kommerziell ohne großen Aufwand möglich ist, kann das Angebot den gewünschten Nutzen bringen“, heißt es in der DSAG-Einordnung zu SAP Grow.

