SAP führt Store und App Center zusammen

SAP führt einen neuen Shop ein. Bislang leistete sich der Konzern den Luxus, zwei unterschiedliche Marktplätze für Anwendungen und Services zu unterhalten. Im SAP Store wurden Software, Services und Schulungen gelistet, die der Walldorfer Softwarekonzern selbst entwickelt hat beziehungsweise im Falle Dritter auf eigene Rechnung verkaufte. Auf dem Online-Marktplatz SAP App Center fanden dagegen ergänzende Produkte von Partnerfirmen Platz, die diese selbst vermarkteten.

Dass SAP nun beide Marktplätze zu einem einheitlichen Shop zusammenführt, sei in Augen von IDC-Marktforscher Frank Della Rosa „wichtig für den Erfolg der Plattform“. Der konsolidierte SAP Store biete dem geneigten SAP-Anwendern über eine einheitliche Startseite und intelligente Suche Zugriff auf über 1800 Produkte und Services, darunter mehr als 1700 Partner-Apps, die zuvor via App Center bezogen werden konnten. Die Suchfunktion arbeitet „vorurteilsfrei“. Das heißt, die Trefferliste führt in einer Liste geeigneter Produkte von SAP und Partnerfirmen auf. Der eigentliche (Ver-)Kaufprozess findet dann abhängig vom Produkt wie gewohnt mit dem Walldorfer ERP-Anbieter oder der Partnerfirma statt.

Mit der Fusion beider Marktplätze schließt sich im Grunde wieder der Kreis: Als die Walldorfer mit ihrem SAP Store starteten, lautete die ursprüngliche Idee, à la Apple & Co. neben eigenen Apps auch Partner-Apps zentral zu vermarkten. Letztere benötigten jedoch zwingend eine Zertifizierung. Im später eröffneten SAP App Center konnten Partnerfirmen auch allgemein ihre SAP-bezogenen Produkte in Eigenregie und ohne kostspielige Hersteller-Zertifizierung verkaufen.

(fo)