SMMDay: Wie sich Social-Media-Kanäle für die Marketing-Strategie nutzen lassen

Am 4. November richtet der Rheinwerk Verlag den Social Media Marketing Day 2021 aus. Im Rahmen der dieses Mal online durchgeführten Konferenz teilen Experten in acht Vorträgen ihr Know-how rund um ein erfolgreiches Social-Media-Marketing. Im Fokus stehen dabei die Themen Community Building, Content Creation und Social Advertising.

Social Media Marketing in allen Schattierungen

Der Social Media Marketing Day hatte seine Premiere 2019 in Köln. Nun wird er als digitales Event durchgeführt, bietet aber erneut ein abwechslungsreiches und für den Arbeitsalltag informatives Programm auf. Den Auftakt machen Anna-Lena Schwan und André Rudolph mit einem Blick hinter die Kulissen von DB Cargo und den Erfahrungen, wie die Marke auf Twitter viele Follower sammeln konnte. Hendrik Unger verrät in seinem Vortrag, welche Chancen und Risiken in Audio-Trends wie Clubhouse oder dem eigenen Podcast stecken. Wie man eine Content-Strategie in fünf Schritten entwickelt, darüber berichtet Maike Petersen. Anne Grabs zeigt wiederum, was Storytelling für sogenannte Small Businesses und Personal Brands auf Instagram erfolgreich macht.

Daniel Zoll präsentiert nach einer Mittagspause sein YouTube-Format #FragDenDan und beantwortet Fragen rund um TikTok. Daniela Rohrig verrät, wie man Texte mit Charme und Humor schreibt, auch wenn sie sich an ein Fachpublikum richten. Daniel Levitan präsentiert Dos und Don’ts für den Umgang mit Facebook- und Instagram-Anzeigen. Beschließen wird den Konferenztag Christian Solmecke mit einem praxisnahen Überblick, welche rechtlichen Fallstricke in sozialen Netzen lauern und wie sie sich vermeiden lassen.

Gelerntes immer wieder abrufen und auffrischen

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen können an der moderierten Live-Veranstaltung einfach über ihren Browser teilnehmen. Für den Fall, dass sie einen Vortrag verpassen oder ihn sich noch einmal anschauen wollen, wird das gesamte Event aufgezeichnet und ist nach der Veranstaltung abrufbar. Außerdem können die Teilnehmenden via Live-Chat mit den Speakerinnen und Speakern interagieren.

Die Early-Bird-Phase ist eigentlich am 5. Oktober ausgelaufen. Der Rheinwerk Verlag gewährt den Besuchern und Besucherinnen von Heise nun weiterhin einen Rabatt, sodass sie bei Eingabe des Gutscheincodes "HeiseEB" ein Ticket für 139 Euro (statt jetzt regulär 179 Euro, alle Preise zzgl. 19 % MwSt.) erstehen können.

