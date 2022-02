SSD-Preissenkungen gestrichen: Kontaminierung in WD-Kioxia-Halbleiterwerken

Kein guter Jahresauftakt für die beiden Speicherhersteller Western Digital und Kioxia (früher Toshiba): In zwei gemeinsam betriebenen Halbleiterwerken wurden verunreinigte Chemikalien eingesetzt, die einen großen Teil der Produktion unbrauchbar machen. Betroffen sind die japanischen Standorte Yokkaichi und Kitakami. Zuvor erwartete Preissenkungen aufgrund eines Speicherüberangebots sind somit Geschichte.

Laut Western Digitals Mitteilung betrifft das Problem NAND-Flash-Bausteine mit einer Kapazität von insgesamt mindestens 6,5 Exabyte. Das entspricht 6,5 Millionen TByte, die sich nicht mehr auf SSD oder als eMMC-Speicher in Mobilgeräten einsetzen lassen. Der Marktbeobachter Trendforce schätzt, dass es sich dabei um 13 Prozent von Western Digitals und Kioxias Produktionsvolumen im ersten Quartal 2022 handelt. Bedenkt man, dass beide Hersteller rund ein Drittel des NAND-Flash-Marktes unter sich vereinen, dürften die Auswirkungen erheblich sein.

Steigende SSD-Preise in Sicht

Laut Trendforce sind primär Speicherbausteine betroffen, die für Client-SSDs und Mobilgeräte gedacht waren. Im ersten Quartal werden die erwarteten Preissenkungen von maximal 13 auf 10 Prozent gedämpft. Stärkere Auswirkungen zeigen sich ab dem zweiten Quartal 2022: Statt weiteren Speicherpreissenkungen von bis zu 10 Prozent erwartet Trendforce jetzt Steigerungen von 5 bis 10 Prozent.

Erschwerend kommen Lockdowns an chinesischen Produktionsstandorten hinzu. Samsungs Halbleiterwerk in Xi'an etwa war im Januar 2022 betroffen – inzwischen soll der Betrieb dort wieder normal laufen. Aufgrund des verringerten Angebots ist im Frühling und Sommer derweil nicht mehr mit nennenswerten Preisnachlässen bei SSDs zu rechnen. In den vergangenen Wochen zeigten sich die Preise bereits weitgehend stabil.

(mma)