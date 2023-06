SSD-Preiskampf: 2 TByte fallen unter 80 Euro

Das Überangebot an NAND-Flash-Speicherbausteinen drückt die Preise von SSDs weiter nach unten. In den vergangenen Wochen gaben insbesondere M.2-Modelle mit einer Kapazität von 2 TByte nach: Eine Handvoll entsprechender NVMe-SSDs kostet inzwischen weniger als 80 Euro.

Die zwei günstigsten Modelle gibt es derzeit ab 75 Euro: Kingstons NV2 (ab 77 €) und Mushkins Element (ab 74,90 €). Die Mushkin Tempest (ab 75,90 €) und Lexar NM620 (ab 76,89 €) sind minimal teurer. Außer der Element-SSD sollen alle genannten Kärtchen Leseraten von mehr als 3 GByte/s schaffen und Zufallszugriffe mit mehreren Hunderttausend IOPS bewältigen.

Die Kingston NV2 beherrscht zwar PCI Express 4.0, nutzt die höhere Bandbreite aber nicht – sie ist so schnell wie andere PCIe-3.0-Modelle. Üblicherweise bekommt man bei den günstigsten SSDs keine Komponenten garantiert. Stattdessen verlöten Hersteller das, was sie gerade günstig bekommen und was die versprochenen Leistungswerte erfüllt.

TLC-Garantie selten

Lexar gibt in den Spezifikationen immerhin explizit an, NAND-Flash-Bausteine zu verwenden, die drei Bit pro Zelle speichern (Triple Level Cells, TLC). Andere Modelle könnten auch mit QLC-Chips ausgestattet sein, die vier Bit pro Zelle speichern (Quadruple Level Cells). Diese Bausteine sind typischerweise langsamer, wenn der SLC-Cache (Single Level Cells, 1 Bit pro Zelle) vollgeschrieben ist, und haben eine niedrigere Haltbarkeit, sind dafür aber günstiger in der Produktion.

DRAM-Caches sind in dieser Preisklasse eine Seltenheit, was dank des NVMe-Protokolls aber keinen sonderlichen Nachteil mehr darstellt: Mit dem Host Memory Buffer (HMB) können SSD-Controller den PC-Arbeitsspeicher als Datenpuffer einsetzen.

Schnelles PCIe 4.0 ab 100 Euro

Schnellere PCIe-4.0-SSDs mit einer Kapazität von 2 TByte sind ab rund 100 Euro erhältlich, etwa Western Digitals WD Black SN770 (ab 98 €) mit rund 5 GByte/s. Noch flotter sind etwa Verbatims Vi7000G (ab 112,57 €) und Kingstons KC3000 (ab 118 €).

Im Falle von 1 TByte großen SSDs sind inzwischen mehr Modelle zu Preisen von knapp 40 Euro erhältlich, zum Beispiel PNYs CS2140 (ab 37,90 €) oder auch hier Lexars NM620 (ab 38,78 €).

