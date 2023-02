PCIe-5.0-SSD: 2 TByte für mehr als 500 Euro

High-End-SSDs mit PCI-Express-5.0-Anbindung werden zum Verkaufsstart teuer. Wie teuer zeigt ein Ausblick von Teamgroup, der als erster Hersteller eine konkrete Preisempfehlung nennt: Die T-Force Cardea Z540 mit einer Kapazität von 2 TByte soll 500 US-Dollar kosten. Umgerechnet inklusive Mehrwertsteuer (in US-Preisen nicht enthalten) entspricht das mehr als 560 Euro.

Zum Vergleich: Die günstigsten PCIe-4.0-SSDs mit 2 TByte Kapazität sind derzeit für weniger als 120 Euro erhältlich. Schnellere Modelle, die Übertragungsraten von mehr als 7 GByte/s schaffen, starten zwischen 140 und 160 Euro.

Bis zu 12 GByte/s

Die T-Force Cardea Z540 soll lesend 12 GByte/s und schreibend 10 GByte/s schaffen. Wahlfreie Zufallszugriffe beziffert Teamgroup mit bis zu 1,4 Millionen IOPS lesend und 1,5 Millionen IOPS schreibend. Über einen Zeitraum von 5 Jahren soll die SSD ein Schreibvolumen von 1,4 Petabyte vertragen.

Überraschend klein ist der Kühlkörper: Teamgroup montiert lediglich ein Plättchen aus Graphen, das keinen Millimeter dick ist. Es soll unter die meisten Mainboard-Kühlkörper passen und die Temperatur so um weitere 3-5 Grad Celsius senken.

Teamgroup kauft sowohl den NAND-Flash-Speicher als auch den SSD-Controller ein, verrät die genauen Komponenten aber nicht. Beim Controller kommen Modelle von Phison und Silicon Motion infrage, bei den Speicherbausteinen die aktuelle Chipgeneration aller großen Hersteller, darunter Samsung, SK Hynix, Micron, Western Digital und Kioxia.

Die Markteinführung lässt derweil noch auf sich warten. Teamgroup nennt nur grob das zweite Quartal 2023, also einen Verkaufsstart bis zum Juni. Es ist die erste Firma, die etwas konkreter wird. Generell zeigen sich SSD-Hersteller beim Thema PCIe-5.0-SSDs zurückhaltend, wahrscheinlich auch, weil Speicher derzeit so günstig ist wie noch nie – ein schlechter Zeitpunkt zur Einführung neuer High-End-SSDs. Die große Welle an PCIe-5.0-Modellen wird erst 2024 erwartet.

(mma)