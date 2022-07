Saints Row, Two Point Campus, Thymesia: Neue PC-Spiele im August 2022

Der Spiele-August kommt mit allerlei spielenswerten Titeln daher: Spieler dürfen sich unter anderem auf das Reboot der "Saints-Row-Spiele", die Management-Simulation "Two Point Campus" und das Soulslike "Thymesia" freuen.

Two Point Campus

Nachdem Spieler in Two Point Hospital (2018) ihr eigenes Krankenhaus errichten, ausbauen und managen durften, geht es ab dem 09. August 2022 in Two Point Campus nun darum, eine eigene Universität zu leiten. Dafür müssen zunächst einige Universitätsgebäude erbaut und eingerichtet sowie ein Universitätsgelände geplant und mit allerlei Details bestückt werden. Der gesamte Campus lässt sich individuell gestalten, was dank der einfach gehaltenen Benutzeroberfläche auch ohne großes Tutorial schnell von der Hand geht.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu Two Point Campus (Quelle: Two Point Campus)

Während es im Außenbereich der Uni darum geht, den Studierenden etwas Erholung und Ablenkung zu verschaffen, geht es im Inneren pädagogisch wertvoll zu. Was gelehrt wird, liegt ganz in der Hand des Spielers, wobei die Studiengänge Two-Point-typisch abgedreht und absurd sind. Es gibt unter anderem eine Ritterschule, einen sabberpflichtigen Gastronomie-Kurs und auch eine Fakultät für Magie, die den Studierenden sinnfreie Zaubersprüche beibringt. Aber nicht nur die Studierenden wollen versorgt werden: Ebenso gilt es, sich um qualifiziertes Personal zu bemühen, denn vom Hausmeister bis zum Professor wird auf dem Two Point Campus alles benötigt, um einen reibungslosen und dennoch humorvoll-chaotischen Ablauf gewährleisten zu können.

Saints Row

Mit Saints Row erscheint am 23. August 2022 die neuste Version des Spiels, die ein Reboot der gesamten, abgedrehten Action-Shooter-Reihe sein soll. Die Saints-Row-Reihe hat bisher vier Hauptspiele und einige Ableger hervorgebracht. Saints Row spielt in der fiktiven Stadt Santo Ileso, wo drei Gangster-Banden herrschen und einander bekämpfen. Die Los Panteros besteht hauptsächlich aus muskelbepackten, düsteren Gestalten, die viel Wert auf dicke Karren und Waffen legt, während die Anarcho-Gang Idols sich gerne im Nachtleben herumtreibt und viele Clubs in der Stadt kontrolliert. Der dritte Verbund ist das private Militärunternehmen Marshall Defense Industries, das angeblich für die Sicherheit der Stadt sorgen will, tatsächlich aber ebenfalls versucht, die Nummer Eins in der Stadt zu werden.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu Saints Row (Quelle: Saints Row)

Spieler schlüpfen in die Rolle des Protagonisten The Boss, der seine eigene Gang gründet, die zum großen Teil aus frustrierten Ex-Mitgliedern der anderen Gangs besteht. Für den Boss und seine Gefolgsleute hat es oberste Priorität, die anderen Gangs zu vernichten und die Stadt zu übernehmen. Die Saints-Row-Spiele sind für actionreiche Feuergefechte, durchgeknallte Charaktere und allerlei Kuriositäten bekannt. In dieser Hinsicht hält der neuste Teil kaum Überraschungen bereit, wenngleich auch auf einige Absurditäten der vergangenen Teile zugunsten eines realistischeren Spielgefühls verzichtet werden soll.

Thymesia

Am 09. August 2022 geht das Action-RPG Thymesia an den Start. In der Rolle des Corvus begeben sich Spieler auf eine beschwerliche Reise durch das Reich Hermes, das von einer unheilvollen Seuche heimgesucht wird. Corvus muss sich in bester Dark-Souls-Manier gegen düstere Kreaturen und bockschwere Bosse behaupten, denen er nicht nur mit herkömmlichen Schwertern und Äxten zu Leibe rücken kann. Während des Kampfes kann er sich in einen äußerst flinken Raben verwandeln, der sich mit messerscharfen Federn und effektreichen Exekutionen zur Wehr setzt. Um Attacken von Gegnern zu parieren, kann Corvus in der Rabenform seine Federn auch defensiv einsetzen.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu Thymesia (Quelle: Team17)

Außerdem können Spieler auf sogenannte Seuchenfähigkeiten zurückgreifen, die erlernt werden, indem man sie aus Gegnern herausschneidet. Die Seuchenfähigkeiten sind unter anderem Flächenschadenszauber, Knockdowns, die den Gegner lähmen oder auch Distanzangriffe und erlauben somit unterschiedliche Spielstile. Thymesia findet in einem Dark-Fantasy-Setting statt, das ebenso düster wie die Geschichte der Hauptfigur ist. Im Verlauf der Hauptstory erlangt Corvus nach und nach sein Gedächtnis wieder, was etwas Licht ins Dunkle bringen soll. Ansonsten geben der Trailer und einige Gameplay-Szenen bisher nicht viel mehr zu der Geschichte des Spiels preis.

Diese und weitere Neuerscheinungen August haben wir in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Titel Genre Plattform Erscheinungsdatum Camp Canyonwood RPG-Adventure Windows 04.08. Thymesia Action-RPG Windows, PS5, Xbox Series 09.08. Two Point Campus Management-Simulation Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch 09.08. Cult Of The Lamb Action-Roguelike Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch 11.08. Spider-Man Remastered Action-RPG Windows, PS4, PS5 12.08. The Way Of The Hunter Abenteuer-Shooter Windows, PS5, Xbox Series 16.08. Rollerdrome Action-Adventure Windows, PS4, PS5 16.08. Saints Row Action-Shooter Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series 23.08. Midnight Fight Express Beat 'em up Windows, PS4, Xbox One, Switch 23.08. Destroy All Humans! 2 Action-Adventure Windows, PS5, Xbox Series 30.08. F1 Manager 2022 Management-Simulation Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series 30.08.

Die folgende Galerie zeigt die Highlights aus dem Juli 2022:

Die Spiele-Highlights aus den vergangenen Monaten lassen sich in der folgenden Bildergalerie noch einmal durchblättern:

Bild 1 von 63 Die Spiele-Highlights der vergangenen Monate (63 Bilder) Wolfenstein: Youngblood | FPS | Windows



Neunzehn Jahre nach den Ereignissen des zweiten Teils kämpfen sich die Zwillingstöchter von B.J. Blazkowicz durch das vom Regime besetzte Paris. Dank Koop-Modus lassen sich beide von menschlichen Spielern steuern, alternativ übernimmt die KI eine der Protagonistinnen.

Siehe dazu auch:

(sem)