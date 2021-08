Salesforce & Slack: CRM-Daten direkt im Chat

Slack hält Einzug in die Produkte des Salesforce CRM Customer 360. Erweiterungen für die Dienste Sales, Service, Marketing und Analytics sollen nur der Anfang einer neu gestarteten Slack-First Customer-360-Initiative sein, die die Produkte der beiden Firmen enger verzahnen soll.

Durch die Integration von CRM-Daten in Slack-Unterhaltungen soll vor allem die abteilungsinterne Kommunikation vereinfacht werden, schreibt Salesforce in einer Pressemitteilung. Die Neuerungen betreffen die Salesforce Dienste Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud und Tableau. In Sales Cloud gibt es künftig Slack-Channels: "Digital deal rooms" sollen Mitarbeitende mit CRM-Daten versorgen und die Absprache untereinander verbessern, automatisierte und personalisierte tägliche Briefings Aufgaben und Meetings des anstehenden Tages direkt in Slack auflisten.

Kommunikation intern und extern vereinfachen

In Slack-First Service können sich Angestellte künftig über Serviceanfragen austauschen und, wenn nötig, die Kunden direkt in einen Slack-Chat einladen. Die Swarming-Funktion erstellt Slack-Kanäle für Service-Teams, um sich im Team komplexen und hoch-priorisierten Fällen anzunehmen – ein "Expert Finder" fügt den Kanälen zudem die richtigen Personen, basierend auf deren Verfügbarkeit und Wissen, hinzu.

Im Schwarm zu mehr Kundenservice: Salesforce-Service-Anfragen können künftig in Slack bearbeitet werden. (Bild: Salesforce)

Slack-First Marketing soll die Zusammenarbeit zwischen firmeninternen Marketingteams und externen Agenturen verbessern: Daten aus der Salesforce Marketing Cloud und dem Datorama-Dienst können direkt in Slack geteilt werden. Automatisierte Benachrichtigungen in Slack über Veränderungen im Bereich der Analytics-Plattform Tableau geben Mitarbeitenden zudem einen Überblick über die wirtschaftlichen Prozesse im Unternehmen.

Slack-First Sales, -Service, -Marketing und -Analytics starten im Herbst 2021, die Integration der Marketingplattform Datorama in Slack ist ab sofort verfügbar. Ende Juli hatte Salesforce den Messaging-Dienst Slack für knapp 28 Milliarden US-Dollar gekauft.

(jvo)