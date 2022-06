Salesforce bietet NFT Cloud für Unternehmen an

Salesforce will sich in den Kreis der NFT-Marktplätze einreihen. Dies hat das Unternehmen zusammen mit Neuerungen für seine Handels- und Marketing-Cloud angekündigt. Auf der als Pilotprojekt gestarteten NFT Cloud Plattform sollen Unternehmen auf einfachem Wege Non-Fungible Tokens (NFTs) erzeugen und handeln können. Eingebettet in die Salesforce Customer 360 Plattform will Salesforce eine nachhaltige und vertrauenswürdige Web3-Erfahrung ermöglichen.

Erstmal viele Schlagworte

NFT Cloud ist vorerst noch nicht allgemein verfügbar, Interessenten müssen sich für nähere Informationen noch an den Kundenbetreuer ihres Vertrauens wenden. Auch die genaue Infrastruktur der NFT-Plattform ist noch nicht weiter beschrieben. Das ganze soll auf nicht weiter benannten Proof-of-Stake Blockchains basieren, womit Salesforce das Ganze als nachhaltig erklärt. Als weiteres Feature werden geprüfte Vorlagen für Smart Contracts angepriesen, die Käufer und Verkäufer vor Betrug schützen sollen.

Dass Salesforce an NFT Cloud arbeitet, sickerte bereits im Februar durch. Ebenso wie die Salesforce Blockchain soll wohl auch das Erzeugen und Handeln der NFTs mit möglichst wenig Code auskommen. Alle bekannten Informationen von Salesforce finden sich in der Pressemitteilung zu Customer 360 und auf der Produktwebseite über NFT Cloud.

(pst)