Salesforce toppt Umsatz-Erwartungen

Salesforce zeigt keine Wachstumsschwäche: Im Schlussquartal des Geschäftsjahres 2022, dessen Bücher am 31. Januar geschlossen wurden, zählte der kalifornische Tech-Konzern mit 26,5 Milliarden US-Dollar ein Viertel mehr in der Kasse als in 2021. Das Schlussquartal legte mit 7,33 Milliarden US-Dollar Einnahmen sogar noch ein leicht höheres Wachstumstempo vor. Zudem gelang es dem Unternehmen einmal mehr, die Quartals-Prognosen der Finanzanalysten toppen, die lediglich von 7,24 Milliarden Dollar ausgegangen waren.

Das Urteil zur Erlössituation fiel ein wenig differenzierter aus. Der SaaS-Pionier schrieb sowohl das operative Ergebnis mit minus 175 Millionen US-Dollar als auch den Nettoerlös mit minus 28 Millionen US-Dollar in roter Tinte. Das führte zu einem rechnerischen Verlust pro Aktie von 0,3 Cent. Mithilfe der üblichen Rechnungslegung nach Non-GAAP (Generally Accepted Accounting Principle) – also bereinigt um hohe Einmalaufwendungen für Abschreibungen, Aktienoptionen und so weiter – ermittelten die Salesforce-Buchhalter einen Gewinn von 84 Cent pro Aktie. Die meisten Finanzanalysten hatten hier zehn Cent weniger erwartet. Es gab allerdings auch Stimmen, die von einem Dollar ausgegangen waren.

Slack-Übernahme in Zahlen

Für das gerade angelaufene erste Quartal des Geschäftsjahres 2023 rechnet das Salesforce-Management gleichfalls mit einem kleineren Verlust zwischen vier und fünf Cent pro Aktie – schließlich gilt es, die fast 28 Milliarden US-Dollar-schwere Slack-Übernahme zu verdauen. Dazu passt, dass Salesforce-Boss Marc Benioff bei der Vorstellung der Quartalsbilanz deutlich machte, dass aktuell keine größere strategische Übernahme in Planung sei. Man würde sich auf die Integration von Slack konzentrieren.

Segmente Q4*/FY2022 Q3*/FY2021 FY2022 FY2022 Sales 1,586 1,356 5,989 5,191 Service 1,710 1,446 6,474 5,377 Plattform & anderes** 1,350 0,885 4,509 3,324 Marketing & Commerce 1,046 0,869 3,902 3,133 Data*** 1,136 0,920 3,783 2,951 Umsatz Subskription 6,828 5,476 24,657 19,976 Umsatz Beratung 0,498 0,341 1,835 1,276 Gesamtumsatz 7,326 5,817 26,492 21,252 Gewinn/Verlust -0,028 +0,267 +1,444 4,072 Quelle: Salesforce 03/2022, * endet am 31. Januar, ** inklusive Slack, *** inklusive Tableau und Mulesoft

Auf der Umsatzseite klappt die Einbindung der Kollaborationsplattform allem Anschein nach schon recht gut: Bereits im Schlussquartal 2022 steuerte Slack 312 Millionen US-Dollar bei. Im gesamten Geschäftsjahr fielen 592 Millionen Dollar an. Im ersten Quartal des 2023er Fiskaljahres soll Slack 330 Millionen US-Dollar zu den erwarteten 7,37 Milliarden US-Dollar bis 7,38 Milliarden US-Dollar Einnahmen beitragen – und im gesamten Geschäftsjahr 2023 sollen es dann 1,5 Milliarden Dollar sein. Insgesamt will Salesforce zwischen um die 32 Milliarden Dollar einnehmen, was auf eine Wachstumsrate von 21 Prozent hinauslaufen würde. Damit hebt das Management die bisherige Umsatzprognose um rund 300 Millionen US-Dollar an.

(fo)