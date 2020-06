Samsung: Blu-ray-Abspieler plötzlich nicht mehr nutzbar

Besitzer von Blu-ray-Playern des Herstellers Samsung berichten aus mehreren Teilen der Welt, dass ihre Geräte seit Mittwoch oder Donnerstag nicht mehr funktionieren. Die Abspieler versuchen nach dem Einschalten offenbar unentwegt, eine Disc zu laden, obwohl gar keine eingelegt ist – und geraten dabei in eine endlose Schleife. In diesem Zustand sind sie nicht mehr zu gebrauchen, es gibt keinen Zugang zum Menü und auch ein Reset ändert die Lage nicht.

Mehrere Leser von heise online hatten darauf hingewiesen, dass in Community-Diskussionsforen von Samsung zahlreiche Nutzer über dieses Problem berichten. Dabei zeigt sich, dass offenbar etliche Modelle aus den Serien BD-J und HT-J betroffen sind. Zunächst schilderte ein User aus den USA das Problem im dortigen Forum. Kurz darauf kamen entsprechende Meldungen in einem englischsprachigen EU-Forum auf; dort stellt ein Teilnehmer auch ein Video vom Verhalten seines Players bereit. Über die genaue Ursache kann derzeit nur spekuliert werden, jedoch ist eine Möglichkeit, dass die Geräte – da das Phänomen fast gleichzeitig überall auf der Welt beobachtet wurde – durch ein 'stilles' Update des Herstellers in einen unbrauchbaren Zustand versetzt wurden.

Entwickler arbeiten mittlerweile an Lösung

Auch im deutschen Community-Forum zu Blu-ray-Playern von Samsung wurde das Problem vielfach geschildert und für mehrere Gerätemodelle bestätigt. Eine Forenmoderatorin teilte schließlich mit, das Problem sei aufgegriffen und weitergegeben worden, die Entwicklungsabteilung arbeite "bereits mit Hochdruck an einer Lösung" – das kann man als indirekte Bestätigung betrachten, dass der Hersteller die Ursache bei sich selbst entdeckt hat. Die Moderatorin bittet bis dahin um Geduld und darum, sich deswegen nicht mehr an den Support zu wenden.

