Samsung Galaxy A33 & A53: Mittelklasse-Smartphones mit 5 Jahren Updates

Preise ab unter 400 Euro und eine längere Updateversorgung als die meisten High-End-Smartphones: Samsung hat neue Modelle seiner A-Serie vorgestellt und punktet mit einem Alleinstellungsmerkmal in der Mittelklasse. Das A33 5G kostet mit 6/128 GByte Speicher 369 Euro, das etwas besser ausgestattete A53 kostet je nach Speicherausstattung 449 (6/128 GByte) respektive 509 Euro (8/256 GByte). Der Speicher lässt sich jeweils um bis zu 1 TByte erweitern.

Optisch ist das Samsung Galaxy A33 vom größeren Schwestermodell kaum zu unterscheiden. (Bild: Samsung)

Für beide Modelle verwendet Samsung OLED-Panels. Im A33 steckt ein etwas kleineres 6,4-Zoll-Display, der Bildschirm des A53 misst 6,5 Zoll in der Diagonalen. Beide Panels stellen eine FullHD+-Auflösung dar und maximale Bildraten von 90 (A33) respektive 120 Hertz (A53). Das Gerät passt die Bildrate nicht dynamisch an den dargestellten Inhalt an, man kann entweder fix die höhere Bildrate oder 60 Hertz einstellen. Im Unterschied zu dynamischen Bildraten saugt das stärker am Akku. Die maximale Helligkeit beziffert Samsung mit durchschnittlichen 450 cd/m2.

Ähnlich ausgestattet

Beide Smartphones sind mit einem Kamerasystem bestehend aus weitwinkliger Hauptkamera, Ultraweitwinkel-, Tiefen- und Makrokamera ausgestattet. Für das A53 verwendet Samsung höher auflösende Sensoren. Die Hauptkameras beider Smartphones sind optisch stabilisiert und sollen mit verbessertem Nachtmodus ausgestattet sein. Dieser kombiniert laut Samsung automatisch bis zu 12 Bilder, um hellere und rauschärmere Fotos bei wenig Licht zu schießen.

Modell Samsung Galaxy A33 Samsung Galaxy A53 Betriebssystem Android 12 Android 12 Updates Funktionsupdates bis März 2026, Sicherheitspatches bis März 2027 Funktionsupdates bis März 2026, Sicherheitspatches bis März 2027 Display 6,4" OLED, 90 Hz. 6,5" OLED, 120 Hz. Maße, Gewicht, Schutzart 74,0 × 159,7 × 8,1 mm, 186 g, IP67 74,8 × 159,6 × 8,1 mm, 189 g, IP67 Kamera 48-MP-Hauptkamera (OIS, f/1,8) + 8-MP-Ultraweitwinkel (f/2,2) + 5-MP-Makro (f/2,4) + 2-MP-Tiefenkamera (f/2,4) 64-MP-Hauptkamera (OIS, f/1,8) + 12-MP-Ultraweitwinkel (f/2,2) + 5-MP-Makro (f/2,4) + 5-MP-Tiefenkamera (f/2,4) Frontkamera 13 MP, f/2,2 32 MP, f/2,2 SoC Exynos 1280 (2 × 2.4 GHz, 6 × 2 GHz) Exynos 1280 (2 × 2.4 GHz, 6 × 2 GHz) RAM / Flashspeicher / erweiterbar 6 GByte / 128 GByte / MicroSDXC 6/8 GByte / 128/256 GByte / MicroSDXC Akku 5000 mAh 5000 mAh Netzwerk und Konnektivität 5G, LTE, Wi-Fi 5 (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.1 5G, LTE, Wi-Fi 5 (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.1 Preis 369 Euro 449 Euro (6/128 GByte), 509 Euro (8/256 GByte)

Als SoC kommt ein neuer Exynos 1280 (2 × 2.4 GHz + 6 × 2 GHz) mit integriertem 5G-Modem zum Einsatz, den Samsung im 5-nm-Verfahren fertigt. Der Akku der Smartphones fasst 5000 mAh und lässt sich per Fast Charging mit maximal 25 Watt aufladen, ein entsprechendes Netzteil liegt nicht in der Packung. Drahtlos lassen sich die Smartphones nicht aufladen. Dass die Smartphones gemäß IP67 gegen Wasser und Staub geschützt sind, ist in der Preisklasse eher ungewöhnlich.

Samsung liefert die Smartphones mit Android 12 und der Bedienoberfläche One UI in Version 4.1 aus und verspricht vier Jahre lang Funktionsupdates und Sicherheitsaktualisierungen für fünf Jahre – damit erhalten sie genauso lange Updates wie die Top-Modelle der S22-Serie. Das A53 ist laut Samsung ab 1. April erhältlich, das A33 kommt drei Wochen später in den Handel.

(rbr)