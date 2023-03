Samsung Galaxy A54 5G und A34 5G: Mittelklasse-Duo mit 120-Hertz-Display

Nach der S-Klasse geht die A-Serie in die nächste Runde. Samsung stellt mit dem Galaxy A54 5G und dem A34 5G zwei neue Android-Smartphones vor. Deren Design orientiert sich an der Oberklasse, doch immer Inneren geht Samsung andere Wege.

Das Galaxy A54 ist mit einem 6,4-Zoll-Display etwas kleiner als das Galaxy A34 mit 6,6 Zoll Diagonale. Beide Smartphones stellen auf den OLED-Bildschirmen gestrecktes Full-HD dar und erreichen eine maximale Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Die Kameras des A54 lösen mit 50 (Hauptkamera), 12 (Ultraweitwinkel) und 32 Megapixel (Selfiecam) auf, beim A34 sind es 48, 8 und 13 Megapixel. Hinzu kommt bei beiden ein 5-Megapixel-Makroobjektiv.

Welcher Prozessor in den beiden Galaxy-A-Smartphones den Takt vorgibt, verschweigt Samsung. Es dürfte sich bei dem ungenannten Octa-Core-Prozessor aber um den neuen Exynos 1380 handeln, den Samsung im Februar präsentiert hatte. Der Chip ist bis zu 2,4 GHz schnell und unterstützt Kameras mit bis zu 200 Megapixeln sowie 144-Hz-Displays und LPDDR5-RAM. In den Galaxy-S23-Smartphones hatte Samsung die Exynos-Chips zuletzt durch neue Qualcomm-Snapdragon-Prozessoren ersetzt. Der interne Speicher von - je nach Modell - 128 oder 256 GByte lässt sich per MicroSD-Karte um bis zu 1 TByte erweitern.

Galaxy A54 und A34 bekommen fünf Jahre Updates

Die neuen Galaxy-Smartphones sind mit Android 13 und Samsungs Oberfläche One UI 5.1 ausgestattet. Wie in der Oberklasse verspricht der Hersteller "bis zu" vier große Android-Upgrades sowie fünf Jahre lang Sicherheitspatches. Zur Softwareausstattung gehört auch ein Probeabonnement von Microsoft 365 Basic für ein halbes Jahr. Die Akkus beider Modelle besitzen eine Kapazität von 5000 mAh.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

Galaxy A34 und A54 kommen jeweils in den Farben Schwarz. Weiß, Grün und Violett auf den Markt und erscheinen in zwei Speichervarianten. Das Samsung Galaxy A34 und 6/128 GByte kostet 389 Euro, für 8/256 GByte verlangt Samsung zum Start 459 Euro. Das Galaxy A54 mit 8/128 GByte trägt ein 489-Euro-Preisschild, mit 8/256 GByte kostet es 539 Euro. Beide Smartphones sollen noch diesen Monat in den Handel kommen, einen genauen Termin bleibt Samsung schuldig.

(sht)